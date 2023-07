Una cervesa barata de supermercat, al rànquing de les millors de l'Estat

Ben segur que la gran majoria de nosaltres ja té una cervesa preferida i quan es dirigeix al racó del supermercat on les diferents cadenes les agrupen, ja té clar quina agafar. Però el cert és que al mercat n'hi ha moltes, de tots els gustos i pràcticament colors que podrien fer-te canviar d'opinió i modificar el teu pòdium més personal.L'Organització de Consumidors i Usuaris (), en el seu afany per treure'ns de dubtes i ajudar-nos sempre a escollir el, ha comparat 17 cerveses Lager clàssiques per esclarir quina cervesa de l'Estat encapçala el rànquing. Els resultats, com sempre, et sorprendran.Després de fer una rigorosa investigació, han arribat a la conclusió que, en aquest ordre, són les millors que pots comprar en un supermercat de l'Estat. La número u ha estat escollida per la seva “limitada amargor, cos mig baix i alta sensació de gas”. L'organització també ha felicitat que la seva recepta incorpori blat de moro i arròs. A banda de l'esmentat, la Xibeca també ha estat la més ben valorada en la prova de degustació.

