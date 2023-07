El Govern crearà una oficina única per recollir les denúncies per assetjament sexual a les universitats

Elcrearà una oficina única per gestionar les denúncies per raó d'assetjament sexual i laboral de les 12 universitats catalanes. L'oficina permetrà bolcar el total de denúncies per fer-ne un seguiment i assegurar que es resolen amb diligència deguda. Ho ha avançat el conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal, aquest dimecres al matí, que ha confirmat que un 61% del professorat universitari ja s'ha acreditat del C1 de català i ha anunciat la creació de 500 noves places pel màster en formació de professorat de secundària.per recollir i fer un seguiment de les denúncies d'permetrà tenir un cens amb les dades del total de casos. Això permetrà unificar indicadors i denúncies de caràcter sexual i laboral. Està previst que s'apliqui a partir del curs vinent i dependrà de la Conselleria de Feminismes. "La proliferació de casos no ha d'afectar negativament la reputació de la universitat, sinó que si es respon de manera adequada, amb les sancions pertinents és el millor mecanisme per deixar clar quines pomes són sanes i quines estan podrides", ha posat en valor Nadal.La nova eina s'emmarca en laprovat el març passat que pretén equiparar els drets dels estudiants de tots els centres d'ensenyament universitari a la llei i acabar amb lade les víctimes. Les 12 universitats catalanes, tant les de règim públic com les de règim privat, es van comprometre a aplicar-lo, en obligat compliment en els punts que estan marcats a la Llei o com a referència orientativa si no ho recull la legislació.Nadal també ha avançat els nous estudis universitaris que s'afegiran pel curs que ve. Destaca la creació de. Enguany"Això permetrà atendre una part important de la demanda es passarà de 2174 a 2684 places que permetran augmentar de forma sensible la demanda, previsiblement al voltant de 75%", assegura el conseller. No hi haurà variacions en el preu.

També s'afegiran 146 noves places del Grau en Medicina que representa un increment en l'oferta del 12%. En ciències de la salut també hi haurà més oferta en el Grau en Infermeria: s'implementaran les 600 places anunciades l'any passat, amb l'excepció de les previstes a Tremp, a l'espera d'arribar a un d'acord amb la Universitat de Lleida.

Optimisme amb l'aplicació del Pla d'enfortiment del català

El juny de l'any passat es va posar en marxa l'acreditació necessària del nivell C1 de català per part dels professors universitaris, una mesura que es va incloure en el marc del Pla d'enfortiment del català. El primer any d'implementació ha estat positiu: s'han acreditatLes xifres fan ser optimistes al Departament de Recerca i Universitats. Joaquim Nadal considera que s'ha passat "de les bones intencions a les dades tangibles".L'altre eix delen el sistema universitari i de recerca és el de garantir la llengua docent que estigui prevista a la matrícula, una de les problemàtiques recurrents en alguns graus. Des de l'any passat, els estudiants disposen d'una bústia per denunciar l'incompliment Tot plegat forma part de l'estratègia per garantir els drets lingüístics dels catalans, una matèria "sensible" pel conseller que considera important per poder arribar als objectius marcats pel pla, onUn dels impactes de l'avançament de les Eleccions Generals del pròximva ser la congelació de la nova selectivitat. En aquest sentit, està previst que lesmantinguin el format de cara al curs que ve i no es despleguin canvis fins al curs 2025-2026, a criteri del conseller.Una de les reformes en recerca que sí que es va poder aprovar abans d'acabar la legislatura a l'Estat és la nova. Un dels objectius era pal·liar la precarietat dels professors associats. En aquest sentit, el curs vinent les universitats catalanes tindran 215 nous professors permanents. Són els primers resultats del pla de xoc que el Govern ha desplegat, en paral·lel a la llei per fer front a la precarietat laboral en el sistema universitari: S'han previst dotacions durant tres anys de 10, 20 i 30 milions d'euros, respectivament.

