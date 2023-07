Els streamers i els jugadors d'eSports catalans, líders segons la revista «Forbes»

Els deu millors streamers, segons Forbes

Els millors jugadors d'eSports de l'Estat, segons Forbes

Insistim una altra vegada. Catalunya és escenari i motor de la indústria de li de l'ecosistema que envolta tots dos. Encara que el gran esdeveniment de l'any, la Velada d'Ibai Llanos , se celebrés aquest darrer cap de setmana a Madrid, el territori català i especialment Barcelona són espais molt importants per a un sector que no para d'aglutinar nous seguidors, patrocinadors, creadors i protagonistes.En l'apartat econòmic, tot i certs estancaments sorgits després de l'oasi de la pandèmia, segueix en creixement. La revista Forbes, sempre atenta en aquestes qüestions financeres, ha fet dos rànquings molt reveladorsLa llista més destacada és la dels creadors de contingut, on apareixen les cares més visibles de Twitch i YouTube de tot el panorama estatal. Només s'han centrat en els streamers espanyols i els han distingit dels que provenen de Llatinoamèrica. Per això mateix no apareixen grans noms del panorama comAquesta és la llista.És evident, però, que el llistat comptabilitza tot el que va passar el 2022 i no els primers sis mesos del 2023.més grans que lideren el podi del rànquing. El català Auronplay, de Badalona, es manté com el més important de tots, almenys en xifres.1.- 15,2 milions de seguidors2.- 14,1 milions de seguidors3.- 13,1 milions de seguidors4.- 11,3 milions de seguidors5.- 3,3 milions de seguidors6.- 3,3 milions de seguidors7.- 3,2 milions de seguidors8.- 3,2 milions de seguidors9.- 3,1 milions de seguidors10.- 2,9 milions de seguidorsque tots ells tenen a les altres xarxes socials, com. Només ho fa de Twitch.i per determinar qui és el millor han fet servir un indicador aliè al qual fan servir la majoria dels experts del sector.La revista organitza el rànquing a partir dels premis econòmics aconseguits en els tornejos de videojocs competitius.que, independentment del que aconsegueixen, haurien d'estar molt més a dalt.Com es pot comprovar, els millors jugadors provenen del videojoc competitiu més important del planeta, el League of Legends.és, per ara, el millor en qüestions econòmiques per a Forbes, però ElYoya, que apareix el tercer, ho és a nivell esportiu.2586721.- League of Legends2.- League of Legends3.- League of Legends4. Alvaro "Sunpayus" Garcia - Counter Strike5. Alejandro "Alex" Masanet - Counter Strike6. Alejandro "Mopoz" Fernández-Quejo - Counter Strike7. David "Dav1g" Granado - Counter Strike8. Raúl "Deathzz" Jordán - Counter Strike9. Andoni "Andoniipm" Payo - FIFA10. Robert "Tatoh" Jiménez - Age of EmpiresLa llista completa dels 25 que han triat a Forbes la podeu consultar aquí

