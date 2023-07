OceanGate suspèn tota l'activitat després de la tragèdia del submarí Titan

S'han acabat les expedicions a les restes deli totes les altres operacions gestionades per. És la primera conseqüència per a l'empresa després de la " implosió catastròfica " delen què van morir els cinc tripulants a bord. Així ho han anunciat en un breu missatge a les xarxes socials, tot i que han evitat fer cap declaració sobre l'accident.El submarí va desaparèixer quan es desplaçava fins a les restes del Titanic, a 4.000 metres de profunditat enmig de l'oceà Atlàntic, amb el Canadà com a costa més propera. Es tracta d'un dels viatges habituals que organitza una empresa i pels quals cada tripulant ha de pagar uns 250.000 euros.Trobar els passatgers amb vida era pràcticament un miracle que s'allunyava a mesura que passaven les hores.del migdia a casa nostra. En les últimes hores els equips de rescat havien sentit sons submarins en fins a dues ocasions. Ara bé, no han pogut estirar el fil i els esforços han estat en va. El desplegament de mitjans per a l'operació ha superat els, si bé les famílies dels tripulants multimilionaris no han volgut escatimar en els costos. En l'operatiu hi han treballat professionals dels Estats Units, el Canadà i França.

​

