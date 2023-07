El «no» a la independència s'imposa per deu punts al «sí»

Laentre la població catalana. O això almenys és el que assenyala el segon baròmetre de l'any del, fet públic aquest dimecres i segons el qual un 52% d'enquestats respon que no vol la independència,. El percentatge restant no ho sap o no contesta.És una diferència lleugerament superior a la del primer baròmetre de l'any, quan un 50% no volia la independència i un 43%, sí . Aquesta situació, però, es manté, sobretot des que el 2019 el "no" van superar el "sí" en aquesta sèrie històrica de l'organisme demoscòpic de la Generalitat. Entre finals del 2017 i finals del 2018, en canvi,Pel que fa a estratègies concretes,, tres cops que el 10% que la defensa. I es tracta també de l'opció més citada pels simpatitzants d'(65%),(51%) i la(48%). Per altra banda, un 32% voldria que Catalunya es quedés a Espanya però de forma pactada i un 11% ho reclama sense negociació. El 14% restant no hi té una posició definida.

