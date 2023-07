Torna l'estafa del fals inspector del gas: cinc detinguts per robar 44.000 euros a gent gran

El seu modus operandi

Elsd'Esquadrad'un grup criminal que estafava persones d'edat avançada fent-se passar perLa policia els atribueix delictes d'estafa, furt i robatori amb intimidació comesos a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Terrassa i Manresa. En total sumen vuit fets. Dos dels arrestos van fer-se a Cornellà de Llobregat, un a Sant Feliu de Llobregat i dos més a Barcelona.La banda anava al domicili de les víctimes amb l'excusa d'uni allà robava diners en metàl·lic, objectes de valor, targetes i llibretes bancàries. A banda d'això, les enganyaven per aconseguir les seves dades bancàries i sostreure'ls diners en caixers o amb transferències. El grupEl modus operandi que feien servir els autors consistia a fer unaa les víctimes per informar-les d’un error al comptador del gas o en la factura per un valor de valor d’entre 300 i 400 euros. Les advertien que era l'últim dia per solucionar la incidència i els deien que enviaven dues persones, quei que deien ser inspectores de la companyia, per comprovar l'error en el subministrament.Un cop dins el domicili mentre una d’elles distreia a la víctima i simulava fer la revisió, l’altrai targetes i llibretes bancàries que sostreia. La suposada inspectora que interactuava amb la persona gran li demanava les dades bancàries de targetes i llibretes d’estalvi així com elsamb l’excusa que les necessitaven per poder solucionar la incidència.Quan ja tenien les dades bancàries i amb els codis de seguretat en el seu poder sortien del domicili per suposadament fer comprovacions en els comptadors del gas situats a l’exterior de l’edifici. En lloc de dur a terme aquestes tasques, aprofitaven per desplaçar-se ales targetes i llibretes i també per fer compres en línia i presencials en establiments i grans superfícies.El mateix dia o els dies successius tornaven a trucar a la víctima fent-se passar per treballadors de l’entitat bancària per mirar d’obtenir les noves dades bancàries i així poder tornar a robar diners.En un dels fets els criminals van demanar a la víctima que els donés el número de seguretat de la targeta bancària, però aquesta va sospitar i no va accedir-hi. En aquell momentEl Grup de Robatoris amb Violència de l’Àrea de Barcelona de la Divisió d’Investigació Criminal ha dut a terme les. El jutjat d’instrucció número 31 de Barcelona s’ha fet càrrec del cas.

​

