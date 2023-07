Puigdemont, després de perdre la immunitat: «Avui la dissidència està més amenaçada a Europa»

Res no s’acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE, i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals, que són també els drets fonamentals dels catalans i els europeus. Amb el mateix esperit del primer dia, treballant per guanyar la llibertat.… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 5, 2023

Minuts després de conèixer la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) sobre la immunitat parlamentària, l'expresidentha volgut assenyalar que "res no s'acaba", en referència al recorregut de la seva situació i de la de, tots ells eurodiputats de Junts. "Avui la dissidència política està més amenaçada a Europa. Les minories polítiques que defensen causes que incomodin els estats tindran, si aquesta sentència no es reverteix, més dificultats per exercir els seus drets", ha indicat Puigdemont."Certament que hem, però també estàvem preparant el camí a seguir en el cas que el resultat fons el que avui s'ha comunicat. I estem preparats per seguir-lo des d'ara mateix. Tenim dos mesos per presentar el recurs a la màxima instància judicial europea, que després disposarà de sis mesos per prendre una decisió", reflexiona el dirigent de Junts.La decisió de la justícia europea arriba quan només queden unes hores perquè arrenqui la, en la qual Junts -el partit fundat per Puigdemont el 2020 i sobre el qual continua exercint una influència decisiva en les qüestions rellevants- hi compareix sota el lema de "Ja n'hi ha prou" . Una de les crítiques més insistents que ha fet el partit al llarg d'aquesta legislatura a Madrid és el fet que la reforma del codi penal -pactada entre ERC i el PSOE- no ha servit per millorar la situació de Puigdemont, a qui encara es persegueix per malversació agreujada tot i la derogació de la sedició.La delegació del Govern per fer costat a l'expresident està liderada per la conseller d'Acció Exterior,, que ja es va desplaçar ahir fins a Brussel·les. L'executiu insisteix en la idea que cal una amnistia per resoldre la situació de tots els afectats pel procés -Marta Rovira, secretària general d'ERC, resideix ai viu pendent de com pot impactar en el seu cas la causa del-, però nega que estigui disposat a abordar solucions individuals, sobretot en el cas de Puigdemont, perquè ell ha traslladat que no vol que sigui així. L'amnistia és un dels aspectes que pot estar sobre la taula si l'independentisme és decisiu per investir, si es pot, Pedro Sánchez al Congrés.

