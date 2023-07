Per què de vegades ens tremola la parpella?

Què és la mioquímia palpebral?

Tothom ha notat alguna vegada una sensació de. Però, quan intentem anar al mirall a mirar-nos-ho, som incapaços d'apreciar aquest lleuger moviment a l'ull, que pot arribar a ser molt molest i incontrolable. Aquest tic s'anomenai especialistes en oftalmologia assenyalen que. Tot i això, cal tenir en compte lesd'aquesta contracció, ja que pot ser un indicador d'

La mioquímia palpebral és simplement el terme tècnic que fan servir els especialistes per descriure aquesta fasciculació, palpitació o espasme que notem a la parpella, especialment a la inferior i en un sol ull, segons indica l'Institut Català de Retina. Amb tot, és una condició benigna que no afecta la salut ocular.

Per què passa?

Malgrat que pot arribar a fastiguejar, són petits, només unsi, a tot estirar,. Si bé és cert que de vegades es pot allargar uns dies i passar de manera repetitiva durant mesos. En aquest cas, cal recórrer a un especialista per detectar si és conseqüència d'algun problema ocular.

Aquests moviments no presenten cap mena de gravetat i no cal anar a l'oftalmòleg si no s'allarga, de manera que amb esperar que desapareguin tots sols ja n'hi hauria prou. Ara bé, cal fer èmfasi en les causes que provoquen aquest tremolor, perquè et poden ajudar a detectar altres afeccions.

Dormir poc . Quan hi ha falta de son o la qualitat no és l'adequada, ens surt el cansament i la fatiga, cosa que pot provocar que un dels ulls comenci a tremolar.

. Quan hi ha falta de son o la qualitat no és l'adequada, ens surt el cansament i la fatiga, cosa que pot provocar que un dels ulls comenci a tremolar. Estrès . Estar exposats a alts nivells d'estrès i ansietat tampoc no ajuda a l'hora d'evitar aquest tic. Al contrari, és quan és més propens a aparèixer.

. Estar exposats a alts nivells d'estrès i ansietat tampoc no ajuda a l'hora d'evitar aquest tic. Al contrari, és quan és més propens a aparèixer. Ulls secs . És important cuidar els ulls i evitar la sequedat ocular. Quan la còrnia està deshidrata, és més fàcil que la parpella es mogui constantment de manera inesperada.

. És important cuidar els ulls i evitar la sequedat ocular. Quan la còrnia està deshidrata, és més fàcil que la parpella es mogui constantment de manera inesperada. Exposició a les pantalles . L'ús de telèfons mòbils, tauletes i ordinadors, entre altres dispositius, pot provocar sequedat ocular. Per tant, si es vol evitar l'espasme, és vital controlar les hores de pantalla i evitar-ne la sobreexposició.

. L'ús de telèfons mòbils, tauletes i ordinadors, entre altres dispositius, pot provocar sequedat ocular. Per tant, si es vol evitar l'espasme, és vital controlar les hores de pantalla i evitar-ne la sobreexposició. Consum excessiu de cafeïna. El cafè i altres classes d'estimulants poden alterar els nivells d'estrès i, d'aquesta manera, incentivar tremolors a la parpella.





Com es pot evitar?

Descansar i dormir les hores suficients . Adoptar bons hàbits i dormir entre set i nou hores diàries és essencial per evitar el cansament i la fatiga i, per tant, la mioquímia palpebral.

. Adoptar bons hàbits i dormir entre set i nou hores diàries és essencial per evitar el cansament i la fatiga i, per tant, la mioquímia palpebral. Evitar estar-se massa temps davant de les pantalles . És recomanable limitar l'ús de les pantalles a dues hores cada dia. Si la feina ja suposa passar-se massa estona davant la pantalla, cal reduir el temps de descans a altres activitats que no impliquin fer servir dispositius.

. És recomanable limitar l'ús de les pantalles a dues hores cada dia. Si la feina ja suposa passar-se massa estona davant la pantalla, cal reduir el temps de descans a altres activitats que no impliquin fer servir dispositius. Hidratar els ulls i cuidar la vista . La neteja i la hidratació dels ulls ha de formar part de la rutina. Per això, és imprescindible consultar a un especialista quins productes són els adequats per a una hidratació correcta dels ulls.

. La neteja i la hidratació dels ulls ha de formar part de la rutina. Per això, és imprescindible consultar a un especialista quins productes són els adequats per a una hidratació correcta dels ulls. Així doncs, tots aquests consells poden ajudar a evitar qualsevol mena de tremolor, espasme o contracció. Ara bé, cal recordar que, si no desapareix en hores ni en dies, convé més anar a l'especialista per descartar o detectar problemes oculars greus, com ara blefaroespasme o espasme hemifacial.

Com que pot arribar a ser molt incòmode, hi ha tota una sèrie deper evitar que aquests episodis apareguin de manera recurrent.

​

