Mor una nadó de 10 mesos després de ser violada pel seu pare al Perú

La història es repeteix. Un home que va violar a la seva filla de 14 anys alara ha violat elfruit d'aquella primera. Així ho han explicat diversos mitjans locals i confirmat l'àvia de la criatura, que també ha revelat que fruit de l'atac, la nena. L'home, de 18 anys, ja ha estatper la policia.En declaracions al cos de seguretat, l'acusat ha donat la seva versió dels fets. Va trobar el nadóal domicili familiar de Huachipa i ràpidament el van dur amb la progenitora d'urgències a l'hospital l'Hipòlit Unanue de Lima. Va ser en aquest moment que els metges van detectar que tenia signes d'haver estat agredit sexualment i no va costar gaire que l'home admetés els fets.El que veritablement va passar és que la matinada d'aquest dilluns va abusar d'ella, va marxar a treballar i quan va tornar, se la va trobar inconscient. L'àvia de la criatura que ha perdut la vida ha confessat que, encara ara,i que, per això, volia ser ella qui cuidés de la petita. Malgrat tot, la mare va decidir que ella exerciria.Després de la confessió del progenitor, ara pesa sobre ell una denúncia de violència sexual per part del Ministeri Públic i s'han establertper a la jove. A més a més,ha revelat més detalls sobre la causa de mort de la criatura. A banda de la violació, la nena va patir unamb un objecte contundent i dur que li va provocar un traumatisme cranioencefàlic i un hematoma subdural a la banda esquerra del cap. També presentavaa la resta del cos, tal com ha detallat la policia.

