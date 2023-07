Notícies més destacades del 4 de juliol de 2023

20:15 Serret confia que la sentència del TGUE sobre la immunitat respongui a les "vulneracions sistemàtiques" de l'Estat



La consellera d'Acció Exterior del Govern, Meritxell Serret, confia que la sentència del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) sobre la immunitat dels eurodiputats de Junts, que es publicarà aquest dimecres 5 de juliol, respongui a les "vulneracions sistemàtiques" a les que s'enfronta l'independentisme a l'Estat. "Venim amb l'ànim que sigui una sentència positiva i que ens reafirmi en aquella justícia que sabem que només trobarem en instàncies europees i internacionals", ha expressat aquest dimarts des de Brussel·les, on s'ha desplaçat per donar suport als processats. "L'objectiu és insistir [...] que, davant la criminalització del moviment independentista, sempre confiarem en la justícia internacional", ha sentenciat. No obstant això, Serret no ha volgut avançar esdeveniments -ha demanat "prudència i rigor" abans de la publicació de la sentència- i ha reiterat que defensa les estratègies judicials de cada un dels dirigents encausats per procés.

16:20 El TC podria apartar el president i dos magistrats del recurs presentat per Josep Costa contra la seva detenció



El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha estimat el recurs de súplica de l'ex vicepresident del Parlament Josep Costa contra una interlocutòria del mateix tribunal del maig passat que va inadmetre a tràmit per extemporànies les recusacions promogudes contra el president del TC, Cándido Conde-Pumpido, i els magistrats Ricardo Enríquez i Juan Carlos Campo. Ara el TC ha de resoldre sobre aquestes recusacions. Després, amb els magistrats recusats o sense ells, haurà de resoldre el recurs presentat per Costa contra la seva detenció ordenada per la magistrada instructora del TSJC Maria Eugènia Alegret en la causa per desobediència contra la Mesa del Parlament presidida per Roger Torrent. Alegret va fer detenir Costa per fer-lo anar a declarar.

16:18 La CUP celebra la decisió de l'ANC de no promoure l'abstenció i crida a omplir les urnes de vots independentistes



La CUP ha dit que entén el malestar de part de l'independentisme, però ha celebrat que els socis de l'ANC hagin optat perquè l'entitat no promogui l'abstenció. "Celebrem la decisió de l'ANC i volem que el 23-J les urnes s'omplin de vots independentistes i antifeixistes", ha dit la diputada Laia Estrada. Els cuparies han recordat que les institucions són una de les "trinxeres" des d'on fer avançar la lluita per la independència de Catalunya, i Estrada ha defensat que hi ha altres espais, com els carrers, on es pot fer feina. Per això, ha desitjat que l'ANC "continuï sent un motor de mobilització" com fins ara.

16:12 La CUP avisa que el protocol de la B-40 no encaixa en les demandes de la Unió Europea



La diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha dit que el protocol sobre la B-40 acordat entre la Generalitat i l'Estat no té encaix en els requeriments de la Unió Europea i les directives de qualitat de l'aire dictades fins avui i que són vinculants per als estats. "No hi ha voluntat d'apostar per les infraestructures ferroviàries", ha lamentat Vinyets, que ha recordat que en l'acord de pressupostos signat entre el Govern i el PSC no es feia cap calendarització sobre qüestions com el traspàs de Rodalies. Vinyets ha dit que la transferència de més de 900 milions d'euros per infraestructures són diners pactats en l'aprovació dels pressupostos de novembre de 2022. "Aleshores ja eren d'obligat compliment i això vol dir que sempre que es pacta alguna cosa amb relació a Catalunya es parteix de la idea que és paper mullat", ha criticat. La diputada també ha advertit que dels 914 milions d'euros només 20 milions es destinen a ferrocarrils. "Cal una aposta per un model ferroviari de país i trens que el recorrin de manera transversal", ha indicat.

14:49 Amics de La Rambla despenja el cartell que exigia prioritzar la reforma de la zona



L'associació ha retirat el comptador del balcó de l'edifici de l'Òpera a conseqüència de l'anunci del nou alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d'escurçar els terminis de la reforma de sis a tres anys. En un comunicat, Amics de La Rambla es mostra "esperançat" amb què es compleixin els terminis de les obres que Collboni ha reduït a la meitat. El comptador de la façana de l'edifici de l'Òpera es va instal·lar el 14 d'octubre del 2020 i mostrava els dies que havien passat des que es va fer el primer anunci de reforma, que en aquests moments és de 2595 dies. El compromís de Collboni és de poder inaugurar les obres el 2027.

14:44 Elena demana explicacions a Marlaska per un informe d'Europol que titlla l'independentisme de "potencialment terrorista"



El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha enviat al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, una carta demanant-li explicacions sobre la informació que apareix a l'informe d'Europol 'Tendències i situació del terrorisme de la Unió Europea 2023' que considera "potencialment terroristes" els moviments independentistes basc i català. Ha expressat la seva "indignació" i ha indicat que el document assenyala que "combinen separatisme amb visions extremistes d'esquerra" i "missatges contra Espanya i les institucions, així com el capitalisme". Elena ha reclamat conèixer l'origen d'aquest contingut i ha dit que en cas que el ministre o el ministeri en tinguessin constància serà necessària "l'assumpció de responsabilitats".

13:47 Barcelona Global aposta per allargar 350 metres la pista curta de l'aeroport del Prat i "regenerar" la Ricarda



Barcelona Global aposta per allargar 350 metres la pista curta de l'aeroport del Prat i "regenerar" la Ricarda. Aquesta és la proposta que ha fet el grup de treball de l'entitat en relació amb l'ampliació de la infraestructura, que consideren que és un debat a abordar "urgència". L'organització assegura que ampliant la pista paral·lela al mar es podrien aconseguir 3.310 metres de distància d'enlairament, que permetrien operar als avions de grans dimensions i augmentar la capacitat de gestionar vols intercontinentals. A més, defensen que es milloraria l'impacte ambiental actual, sobretot en poblacions com Gavà. "La situació actual no és una solució", ressalta el grup de treball. "Els problemes hi són", agrega.

13:45 El Govern es reunirà divendres al Palau Robert per avaluar la primera meitat de legislatura i preparar-ne la segona



El Govern es reunirà aquest divendres al Palau Robert per avaluar la primera meitat de legislatura, i preparar-ne la segona. Així ho ha explicat aquest dimarts la portaveu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa a Palau, posterior al Consell Executiu. El president, Pere Aragonès, tractarà amb els consellers i conselleres la possibilitat que PP i Vox arribin a la Moncloa després del 23-J, entre d'altres temes. Plaja ha subratllat que cal "protegir Catalunya" des de les institucions i arreu. La portaveu ha remarcat que és una trobada "excepcional però no tant", perquè ja se n'han celebrat d'altres d'aquest caràcter. La reunió coincideix amb l'inici de la campanya del 23-J.

13:22 El Govern prepara un recurs per l'arxivament de la querella contra Casado pels comentaris sobre la immersió lingüística



El Govern prepara un recurs per l'arxivament de la querella contra l'exlíder del PP Pablo Casado, per haver afirmat que els infants que parlen castellà són castigats a les escoles catalanes. Durant la roda de premsa d'aquest dimarts, posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat que els serveis jurídics de la Generalitat van rebre ahir a la tarda la notificació de l'arxivament de la querella. L'executiu considera que la querella està "plenament fonamentada", i lamenta la "impunitat i menyspreu" cap a la llengua per part de determinats polítics. En aquest sentit, la portaveu ha fet una crida a formar un "dic de contenció" després del 23-J per defensar la llengua i l'escola catalana.

12:56 Dimiteix un vicepresident de l'Assemblea de Representants del Consell per la República per les crides a la participació



Joan Font, vicepresident segon de l'Assemblea de Representants, el "parlament" del Consell per la República, ha dimitit pel posicionament del govern que lidera Carles Puigdemont a favor de la "participació massiva" a les eleccions espanyoles. El comunicat en qüestió va provocar malestar en alguns membres de l'Assemblea, que promovien una proposta de resolució a favor de l'abstenció i el vot nul. Font, a través de Twitter, ha dit que dimiteix per "coherència, dignitat i per respecte" a les persones que el van votar. "El Consell, tal com està organitzat actualment, no es l'eina per fer la independència", ha dit. L'activista és favorable a l'abstenció, com ha fet públic a les xarxes socials, i quan el govern del Consell va demanar anar a votar va assegurar que això volia dir "reconèixer la democràcia espanyola provinent de la farsa de la transició".

11:21 Sumar fitxa com a portaveu en matèria de feminisme a l'escriptora Elizabeth Duval, crítica amb Montero



Sumar ja té referent en matèria de feminismes, igualtat, i drets del col·lectiu LGTBI. És l'escriptora i filòsofa Elisabeth Duval, que s'incorpora des d'aquest moment a l'equip de campanya de Yolanda Díaz. Segons Sumar, s'encarregarà d'impulsar un "feminisme obert, dialogant i integrador". Duval ha estat una de les veus en diferents mitjans de comunicació crítiques amb Irene Montero i Pablo Iglesias durant les negociacions entre Podem i Sumar. De fet, ha protagonitzat diversos retrets en públic amb tots dos. En concret, a l'actual ministra d'Igualtat, li va retreure voler mantenir una coalició entre Podemos i Sumar i no apostar perquè l'única fórmula fos agrupar-se sota el paraigua de Yolanda Díaz. "Recordo quan Poem no era un partit, sinó un front, una eina de la gent, un mètode participatiu", va etzibar-li. Informa Carme Rocamora.

Me acuerdo de cuando Podemos no era un partido, sino «un frente», «una herramienta de la gente», «un método participativo». Parece que han pasado eones: nadie insiste tanto como Podemos en su identidad (clásica) de partido, hasta negando la existencia de fuerzas que no lo sean. https://t.co/qMJctSeiVB — Elizabeth Duval (@_elizabethduval) January 11, 2023

11:18 Els comuns avisen que "concentrar el vot" en el PSOE "seria condemnar el govern de coalició"



Els comuns situen les eleccions espanyoles del 23-J com una dicotomia entre el govern espanyol de coalició o el "tiquet" del PP i Vox. "Són les eleccions de les nostres vides", ha advertit aquest dimarts la cap de llista de Sumar En Comú Podem, Aina Vidal, que ha demanat no "concentrar el vot" només en el PSOE, perquè seria "condemnar el govern de coalició".

11:02 Díaz adverteix que l'única aportació de Feijóo a Espanya ha estat "situar els ultres" a governs autonòmics i locals



La líder de Sumar i presidenciable el 23-J, Yolanda Díaz, ha assegurat aquest dimarts que l'única aportació a Espanya del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha estat "situar els ultres", en referència a Vox, a governs autonòmics i locals. En declaracions a TVE ha erigit Sumar una vegada més en el vot útil a l'esquerra, i ha advertit que Feijóo està intentant ocultar que governarà amb Vox després de les eleccions. "El que està fent Feijóo és impropi d'un demòcrata", ha afegit. Informa Carme Rocamora.

10:52 Sánchez defensa que el "només sí és sí" és una "bona llei" perquè reconeix l'atenció a les víctimes d'agressió sexual El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimarts que la llei del "només sí és sí" és "bona" perquè protegeix a les dones i perquè reconeix una atenció especialitzada a les víctimes d'agressió sexual. Així ho ha reivindicat davant els qüestionaments d'Ana Rosa, que l'ha entrevistat a Telecinco. Després de defensar la norma, el president ha assegurat que ell mateix ha assumit la "responsabilitat en primera persona" pels "errors" de la llei, que finalment va ser modificada després de la rebaixa de penes i sortides de la presó. Informa Carme Rocamora.

10:50 Guillermo Fernández Vara anuncia que plega: "No seré president d'Extremadura ni líder de l'oposició"



El fins ara president del govern extremeny, Guillem Fernández Vara, ha anunciat que deixa la política. Tot i que va guanyar les eleccions del 28 de maig, l'acord entre PP i Vox ha impedit que el dirigent del PSOE repetís mandat. "No seré ni president d'Extremadura, ni líder de l'oposició, ni a partir de la tardor secretari general del partit", ha anunciat aquest dimarts Fernández Vara per comunicar oficialment el seu adeu de les màximes responsabilitats institucionals i de partit.

10:50 Salvador Illa, sobre l'acord amb el Govern pel Quart Cinturó: "Que li diguin com vulguin; no serà un carril bici el que fem"



El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha lamentat la "preocupació per l'estètica i els eufemismes" del Govern en relació a l'acord del Quart Cinturó. La Generalitat i l'executiu espanyol han arribat finalment a una entesa sobre el perllongament de la carretera entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès. "L'acord pels pressupostos és el Quart Cinturó, li diuen B-40 o Ronda Nord, tot són eufemismes", ha expressat Illa. I ha afegit: "No serà un carril bici el que fem, és la continuació d'una carretera de dos més dos [carrils] que ha d'arribar fins a Terrassa". ERC va defensar dilluns que la B-40 no serà d'alta capacitat.

10:34 Salvador Illa diu que està "disposat a enraonar" amb ERC i Junts per la investidura de Pedro Sánchez: "No és moment de bloquejar"



El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha expressat que està "disposat a enraonar amb qui convingui" i, en particular, amb ERC i Junts, per negociar una eventual investidura de Pedro Sánchez. En una conferència al Barcelona Tribuna, Illa ha advertit les forces independentistes que "no és moment de bloquejar" escenaris ni de "posar-hi preu". Així, ha demanat "política útil" i ha expressat que "bloquejar" aliances a Madrid seria "llençar el vot". El líder del PSC ha reclamat que Catalunya "participi amb força" el 23-J i ha apuntat que serà "decisiva". Finalment, ha apuntat que el PSOE i el PP poden arribar a "acords puntuals", però no veu un pacte de coalició.

10:27 L'AMI lamenta que l'ANC els ha "exclòs" de l'organització de la Diada



L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha lamentat aquest dimarts que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) els hagi "exclòs" de l'organització de la manifestació independentista de l'11 de setembre. En un comunicat, l'entitat ha explicat que és la primera vegada des de l'any 2012 que no col·laboraran a muntar la Diada tot i que havien sol·licitat "reiteradament" una reunió amb l'ANC per tal d'assegurar-se que "no s'aprofitaria com a un acte de confrontació". "Però no ha estat possible", afegeix l'organització. Davant d'això, l'AMI ha apel·lat a "la unitat, el diàleg i el consens" per aconseguir que Catalunya esdevingui independent i ha garantit que "tot i les circumstàncies" celebraran la Diada d'enguany perquè ha de ser "un acte de país, d'unitat i on totes les sensibilitats s'hi han de sentir còmodes i representades": "No sortirà de nosaltres la divisió ni el treball sense fer pinya per la independència".

10:31 Sánchez reivindica la pacificació de Catalunya davant d'Ana Rosa: "Ja no és entre les preocupacions dels espanyols"



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat la seva tasca per desescalar el conflicte entre Catalunya i Espanya en una entrevista que ha concedit a El Programa de Ana Rosa, a Telecinco. "Ja no és entre les principals preocupacions dels espanyols", ha defensat. Així mateix, ha reconegut que per molts dels oients del programa possiblement la imatge de la llibertat dels presos polítics sortint de la presó no "deu haver agradat", però ha fet valdre que els indults han donat "tranquil·litat" a Barcelona. Informa Carme Rocamora.

09:26 La companyia suïssa Dufry -propietària de les famoses botigues Duty Free- continuarà gestionant les botigues lliures d'impostos dels aeroports de Catalunya



La companyia suïssa Dufry continuarà gestionant les botigues lliures d'impostos ('duty-free') dels aeroports de Catalunya -El Prat, Reus i Girona-. L'empresa és l'única que s'ha presentat a la segona licitació, després que el primer procediment quedés desert. Dufry també s'adjudicarà els establiments lliures d'impostos de Barajas i ha plantejat una oferta de 185 milions d'euros a Aena pel conjunt d'infraestructures, segons han confirmat fonts del gestor aeroportuari. El concurs no està oficialment tancat perquè es troba en el període on terceres firmes poden formular una oferta, tot i que Aena descarta que pugui passar perquè ja es va convidar diversos operadors a participar en la segona licitació i aquests ho van descartar.