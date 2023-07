Carlo Ancelotti serà el seleccionador del Brasil a partir del juny del 2024

El mundial del 2026, el gran repte d'Ancelotti amb la 'canarinha'

Terratrèmol al Reial Madrid.serà el nou entrenador de la selecció dela partir de la Copa Amèrica del 2024 i no renovarà el seu contracte amb elque acaba el juny de l'any que ve. Ho ha confirmat aquest dimecres el president de la Confederació Brasilenya de Futbol (CBF),, que també ha confirmat el tècnic del Fluminense, Fernando Díniz com a tècnic interí."Díniz ompaginarà el càrrec d'entrenador del Fluminense amb el de la selecció durant els propers 12 mesos,", ha anunciat per sorpresa Rodríguez en un vídeo d'instagram. Ancelotti tancarà la seva segona etapa al club blanc després de dues temporades on ha aconseguit endur-se lai la Lliga de la temporada 2021-2022 com a títols destacats.La decisió del tècnic italià arriba després de mesos de rumors sobre si Ancelotti aceptaria la proposta per entrenar la 'canarinha'. Es va arribar a a especular amb la possibilitat que pogués compaginar el càrrec d'entrenador del Real Madrid amb el de Brasil, però finalment els blancs hauran de buscar-se nou entrenador. Darrerament han sonat amb força els noms de, i l'actual entrenador del, tots dos amb una destacada trajectòria madridista.El veterà entrenador blanc assumirà el repte de ser seleccionador per primer cop en la seva carrera, on el seu primer objectiu serà aconseguir la Copa Amèrica del 2024 per la 'canarinha'. Ancelotti es retrobarà amb alguns dels futbolistes que actualment entrena al Reial Madrid com Diego Miliato o Vinicius Jr, una de les ninetes dels ulls del tècnic italià que l'ha fet créixer per convertir-lo en l'estrella del Reial Madrid.Els títols de seleccionador són l'assignatura pendent de Carlo Ancelotti, que a nivell de clubs és un dels pocs escollits que ha guanyat quatre cops la Lliga de Campions: dues amb l'AC Milan i dues amb el Reial Madrid. Ancelotti farà el salt a la 'canarinha' amb el repte de catapultar el Brasil a la seva sisena estrella mundialera.

