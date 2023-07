Troben cocaïna a la Casa Blanca i el Servei Secret investiga com ha arribat fins allà

. Lava ser evacuada aquest passat diumenge a la nit després que el cos parapolicial que protegeix els principals lídersen una de les zones comunes de l'edifici. Després que es determinés que no era cap explosiu, es va enviar a analitzar la substància i, aquest mateix dimarts, han anunciat que era cocaïna.Segons expliquen funcionaris de la Casa Blanca, la droga es va trobar en una zona on tenen accés molts turistes i no es va trobar en cap despatx o zona concreta interna. Els agents del Servei Secret van identificar la pols blancaAra, els agents investiguen qui ha estat el responsable de deixar aquestes restes de droga en un dels edificis més protegits de tot el planeta.. Tots ells es trobaven a Camp David des de divendres.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola