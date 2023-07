Sentència sobre la immunitat a Puigdemont, en directe: reaccions i última hora de la decisió del TGUE

Quin és el segon escenari que pot abordar el TGUE?



Un segon escenari pot ser que el TGUE consideri que el Parlament Europeu no va actuar correctament amb el suplicatori, sigui per manca d'imparcialitat d'alguns dels seus membres o bé perquè el Suprem no és competent. Aquest escenari és menys probable, perquè difícilment el TGUE entrarà al fons de la qüestió, tenint en compte que hi ha marge per presentar recurs.