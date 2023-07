Les Creus de Sant Jordi 2023 fan una arenga per a la resistència contra l'extrema dreta

La cerimònia d’entrega de les Creus de Sant Jordi 2023 ha fet una crida a l’esperança i la resistència per superar la “fragilitat” de la democràcia amb l’ascens de les formacions d’extrema dreta a l’Estat. Un dels premiats, l’expresident d’Òmnium, Jordi Cuixart, ha reconegut que la ciutadania té motius per estar “emprenyada” però que no es pot permetre el luxe d’estar “desesperançada”.



Al seu torn, el cantant Gerard Quintana ha reivindicat la cultura, el coneixement i la ciència com a “eines per aconseguir impossibles”. També s’ha referit a la situació política del País Valencià i les Illes Balears, i ha lamentat que es percebin les llengües com a “enemiga” quan en realitat són una “riquesa”. Després de dir que les Creus de Sant Jordi ajuden a reconciliar-se amb la "bellesa de la humanitat", ha avisat que la democràcia “sempre està en perill”.

Aragonès demana teixir ciutadania i nació compartida

, d'altra banda, ha demanat celeritat en la. La presidenta de la fundació centrada a combatre els abusos sexuals a menors en l’àmbit familiar, ha emplaçat els poders públics i a la ciutadania a “” i “assumir la responsabilitat que ens toca com a adults i societat i protegir la nostra infància”.L’expresident d’Òmnium ha dedicat la seva Creu de Sant Jordi a l’expresident de la Generalitati a la secretària general d’ERC,. “I a totes les persones que pateixen repressió, exili i opressió per defensar la llibertat d’expressió, com en”, ha afegit Cuixart. “Lluitar pels Drets Humans i la llibertat dels Països Catalans és fer-ho també per tots els pobles del món”, ha assenyalat. “Us demano que persistim, que cadascú des d’on cregui que pot ser útil i que no perdem l’esperança”, ha conclòs Cuixart.

Finalment, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tancat l’entrega de premis amb un discurs on ha reivindicat Catalunya com una “nació cívica que malda pels drets i les llibertats”. “Que avui més que mai vol defensar i compartir en català. Expressem de forma clara que tenim les portes obertes a tothom de qualsevol lloc del planeta que vulgui fer del país casa seva. La llengua i la cultura les volem compartir amb tothom, des del primer dia que participi en la societat”, ha expressat.



En aquest sentit, Aragonès ha dit que el país continuarà “construint una terra de llibertat i que Catalunya és i serà terra de llibertat”. “Especialment en un moment com l’actual on veiem que arreu del planeta es qüestionen molts dels drets i les llibertats que hem assolit. Avui més que mai hem de defensar els drets individuals i col·lectius”, ha relatat. “Davant l’amenaça i la situació que viu el planeta i Catalunya, hem de seguir teixint ciutadania i nació compartida”, ha conclòs.

Creus de Sant Jordi 2023

El cineasta Agustí Villaronga –a títol pòstum-, el festival Sónar, el grup Sopa de Cabra, l'activista social Vicki Bernadet, el pintor i escultor Antoni Miró, l'actriu Julieta Serrano, l'activista i expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart, el músic Jaume Sisa, l'advocat i escriptor Antoni Gelonch i el pintor Joan-Pere Viladecans són algunes de les vint personalitats i deu entitats que han estat guardonades amb la Creu de Sant Jordi 2023.



La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat. Es va crear el 1981 amb la finalitat de distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa de la identitat o en el pla cívic i cultural. L’elecció de les personalitats ha volgut respectar, com en les darreres edicions, la paritat de gènere. A més, la selecció de persones guardonades també reflecteix la diversitat de camps en què treballen les persones i les entitats distingides amb les creus, així com la representació territorial.

