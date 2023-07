La UEFA no sanciona el Barça sense competició europea, però sí un altre equip de la Lliga

Fa uns dies, elva respirar alleugerit després que ladeterminés que podria participar en la pròxima edició de lai que no duria a terme cap mesura arran del. El procediment judicial està pendent de ser iniciat i, per tant, no existeix cap sentència que imputi cap delicte al club. No és el cas de l', que enguany s'ha classificat per ladesprés d'una temporada estel·lar, però que no la podrà disputar.Així ho ha determinat elde la UEFA aquest dimarts, arran d'una trama per arreglar fins a 6 partits de la Lliga entre les temporades 2012-12 i 2013-14. Elva ratificar lapels delictes de corrupció esportiva, falsedat i apropiació indeguda agreujada.El Comitè d'Apel·lació ha confirmat el veredicte delde la UEFA i ha comunicat que farà arribar els arguments a l'Osasuna en els dies vinents. El club de Pamplona, però, s'ha mostrat indignat amb la decisió i ha anunciat que esgotarà totes les vies per apel·lar-la.

​

