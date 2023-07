La recepta de Collboni per millorar la neteja de Barcelona: disparar les inspeccions amb possible multa

Canvi de govern municipal, canvi de gestió. L'alcalde de Barcelona,, ha anunciat aquest dimarts quea la ciutat. “Ara ja estem en la fase de consolidació del servei i l’incompliment de les obligacions tindrà una traducció necessàriament en termes de, no pot ser d’altra manera”, ha apuntat la tinent d'alcaldia Laia Bonet, que ha explicat que en la fase d’implementació hi ha més flexibilitat perquè encara no han arribat tots els recursos. El consistori passarà de fer 600La tramitació d’aquest reforç, que s’inicia ja, permetràdels 1,2 milions d’euros anuals actuals als. La plantilla d’inspectors encarregats de garantir la qualitat del servei també augmentarà. En aquest sentit, els professionals passaran de ser una trentena a un centenar. Bonet ha explicat que hi haurà una part del personal s’haurà de contractar, i una altra que es complementarà amb inspectors d’altres àmbits.“La nostra obligació ésque té molts anys al davant i que necessitem que sigui fidel a la voluntat que hi ha darrere: millorar la neteja de la ciutat”, ha dit Bonet. En aquest sentit, la tinenta d’alcaldia ha insistit que la prioritat del consistori d’aquests primers mesos és. “La neteja és un dels aspectes més sensibles i sabem que la percepció de la ciutadania ha posat l’alerta que cal cuidar-ho”, ha assenyalat.A partir d’ara, les tasques d’inspecció comportaran la corresponenten cas que es detecti un incompliment. Aquestes sancions anirandepenent del nombre d’incompliments. Se seguiran especialment aquells incompliments que tenen una afectació directa en l’estat de l’espai públic com poden ser els canvis de servei no informats, la modificació del nombre de persones de cada equip o la presència de contenidors plens o desbordats.Bonet ha assegurat que en la reunió d’aquest dimarts al matí el govern municipal ha traslladat un. A la trobada hi ha assistit l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle. A partir d’ara, la tinenta mantindrà la reunió amb les empreses concessionàries, Fomento-Medio Ambiente, CLD, Valoriza i Urbaser, cada tres mesos.El consistoriamb 9 equips de dues persones que se sumen als 25 existents. Aquesta acció permetrà aplicar mesures correctores immediates allà on es detectin desajustos del servei. L’Ajuntament ha anunciat també que farà un salt qualitatiu tecnològic peri així tenir una gestió de les incidències “pràcticament a temps real”. El consistori no descarta una campanya de sensibilització per a la ciutadania.

