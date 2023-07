Agredeix a BCN la seva parella i s’atrinxera dins del domicili. Ataca amb una barra de ferro els agents que resulten ferits lleus. Gràcies a la mediació que fem, deposa la seva actitud. El detenim per maltractament en l’àmbit de la llar i per una ordre d’ingrés a presó pic.twitter.com/EGuC91sB25 — Mossos (@mossos) July 4, 2023

Un home de 33 anys ha estat detingut aquest dilluns per presumpta agressió a la parella al districte barceloní de. La dona va fugir del pis i va avisar la policia. Elss'hi van adreçar i expliquen que l'individu s'hi havia atrinxerat i que els va intentar agredir amb una barra de ferro i un ganivet.Per això van avisar els, que van intentar negociar amb ell perquè sortís. En un d'aquests intents, afirmen des de la policia catalana, va ferir lleument dos agents. Finalment, van aconseguir persuadir-lo i va ser detingut.A l'home se li atribueix violència en l'àmbit familiar i atemptat contra l'autoritat. L'individu, que té 27 antecedents (cap d'ells per), tenia també pendent una ordre de crida i cerca per ingressar a la presó.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola