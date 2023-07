El temps d'aquest dimecres: Catalunya agafa aire entre núvols i temperatures càlides

La primavera es nega a marxar

El mes de juliol sembla no haver-se ubicat encara. Després d'una primavera calorosa i seca, l'estiu ha arribat tímid, amb un temps suau i amb més precipitacions de l'habitual. El juny ja va marcar el camí, amb un rècord de pluges a diverses zones , i el juliol tampoc s'atreveix a instal·lar l'estiu de manera definitiva. Elno preveu que aquest dimecres sigui el dia en què tot canviï i dibuixa, així com una caiguda de les temperatures.Leshan iniciat la retirada i aquest dimecres només estaran activades durant la tarda a sis comarques per la intensitat de la pluja. Són l', eli el, el, lai l'. Plogui o no, els núvols s'imposaran durant tota la jornada, amb bancs més densos al Pirineu, Prepirineu, la depressió Central i les Terres de l'Ebre; i núvols alts a les comarques lleidatanes i del litoral central.L'absència de sol farà que les temperatures caiguin fins ade manera generalitzada. Només a l'oest s'arribarà i, fins i tot, se superaran els 30 graus, però el vent de Ponent rebaixarà la sensació tèrmica. Caldrà observar bé la meteorologia d'aquest dimecres, ja que serà el preludi d'una setmana primaveral i tranquil·la.

