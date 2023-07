Nova filtració de dades robades al Clínic: els ciberdelinqüents asseguren que les han publicat totes

Elsque van atacar l'han informat aquest dimarts quea l'internet fosc.ha passat així a l'acció i ha concretat les amenaces al centre sanitari, que s'ha negat a pagar un rescat de 4,5 milions de dòlars tot seguint les recomanacions del Govern. El clínic, per la seva banda, s'ha limitat a confirmar una nova filtració.Fa uns dies, la directora de l’(APDCAT),, va anunciar que ha obert un expedient informatiu ali a les seves entitats vinculades per determinar si l'hospital mereix ser sancionat per incompliment de la normativa de protecció de dades després que aquestes es filtressin arran d’un ciberatac Borràs va apuntar que estan treballant per analitzar tota lai saber si aquestes entitats tenien implementades les mesures tècniques i organitzatives deapropiades per garantir un nivell deadequat al risc que comportava aquest tractament de dades. La directora va recordar que les dades havien d’estar especialment protegides atès la seva sensibilitat i el volum d’informació.El ciberatac que va patir l'Hospital Clínic és del tipusque, segons informació publicada al web de l', és un tipus de programari maliciós que impedeix a les víctimes accedir als arxius dels seus dispositius informàtics mitjançant diversos mètodes fins que no s'efectuï el pagament d'un rescat. Afegeixen que l'empresa víctima pot perdre la disponibilitat de les seves dades de manera permanent.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola