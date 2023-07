Què és la talidomida i per què es donen ajudes a les víctimes?

Per a què servia la talidomida?

Quins efectes devastadors va tenir sobre els nadons?

El govern espanyol ha aprovat al Consell de Ministres d'aquest dimarts una demanda històrica: la indemnització per als afectats per la talidomida , el fàrmac que va causarals anys seixanta. Setanta-tres anys després, i a diferència de països com Alemanya, Països Baixos i Portugal,Als anys, el consum deper a combatre l'insomni estava molt estès a Europa. La talidomida, descoberta per la farmacèutica alemanyal'any 1954, s'erigia com a unadavant un dels principals problemes d'aquest tipus de medicaments: el seu. A diferència de la majoria dels barbitúrics, la talidomidaaparent. La seva aparició al mercat va provocar furor a Alemanya i va convertir-se ràpidament en el medicament més venut al país i el tercer del món. El fàrmac va arribar a Espanya l'anysota el nom de, convertint-se en un complement habitual per a les embarassades.

La principal afectació que van patir els fetus de les dones embarassades que consumien talidomida va ser la focomèlia, una malaltia rara per la qual els nadons neixen amb les extremitats deformades i escurçades. En els casos més greus, les víctimes naixien sense extremitats. L'any 1961, la revista The Lancet va publicar l'article d'un ginecòleg que assegurava que el 20% dels nadons les mares dels quals havien consumit el medicament naixerien amb malformacions. El percentatge de problemes malformatius en la població general que no havia ingerit el fàrmac se situava al voltant de l'1,5%.



Quin grau d'afectació va tenir a l'Estat Espanyol?

Dels aproximadament 10.000 nadons nascuts amb malformacions a causa de la talidomida,, segons l'. L'entitat portava des del 2004 lluitant per a que s'indemitzessin els afectats. Els Pressupostos Generals de l'Estat del 2019, de fet, contemplaven aquestes indemitzacions, peròfins que el Consell de Ministres d'aquest dimarts va aprovar-les. Tot i considerar-les un "", l'associació denuncia que els ajuts només tenen en compte. Per a cobrar l'indemnització més alta, a més, és necessari acreditarprovocada per la malatia.

