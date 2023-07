El jutge del crim d'Helena Jubany desestima que els Mossos investiguin el cas

El magistrat del jutjat de primera instància 2 de Sabadell, que investiga la mort d', desestima que la Unitat Central d'Homicidis dels Mossos d'Esquadra s'incorpori al cas com a policia judicial. En la interlocutòria ho justifica "per la falta d'argumentació" d'aquesta demanda i recorda que el 2021 la família va requerir-ho quatre vegades sense recórrer la posterior decisió negativa. A més, apunta que en el nou requeriment. D'altra banda, el jutge sí ha autoritzat fer noves analítiques genètiques d'un jersei i es comparin amb la mateixa Jubany i els dos investigats.El jutge del cas, però, no tanca la porta a què Policia Nacional i Mossos col·laborin. "Es podria arribar a plantejar entre les forces policials la possibilitat de prestar tasques de suport", apunta, i subratlla que no és necessari que l'instructor acordi una modificació.En paral·lel, el magistrat accepta que l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses aporti el procediment de les seves conclusions, tal com va exigir la família Jubany. Així mateix, requereix que la policia científica elabori una comparativa genètica de restes del jersei d'Helena Jubany amb mostres d'ella mateixa i els dos investigats que hi ha actualment, Santi Laiglesa i Xavi Jiménez.També accepta que s'examini entre tot el material si hi ha alguna resta genètica femenina, que no sigui de la víctima. En canvi, no ordena que es faci comparativa amb alguna de les dones investigades. En aquest sentit, descarta Montse Careta, que es va suïcidar a la presó el 2002, perquè "no se li pot exigir responsabilitat criminal, ni ser objecte d'investigació".

