L'Energètica pública, accionista de dos parcs eòlics

Dos parcs a l'Ebre i Tarragona

, l'empresa pública d'energia del Govern, entrarà a l'accionariat de. L'executiu ha decidit cedir a la companyia les participacions que fins ara teniadel Parc Eòlic Baix Ebre (Pebesa) i Trucafort, a la qual se suma una ampliació d’un 7% de la participació en el capital de Pebesa.Amb aquesta operació, l'empresa pública d'energia inicia la seva activitat de generació d’energia d’origen renovable arreu del país, després d’ assumir les instal·lacions fotovoltaiques en les cobertes dels edificis de la Generalitat . Concretament, va rebre 120 cobertes solars ja existents i preveu invertir 59 milions d'euros en noves instal·lacions. Pebesa gestiona un parc eòlic de 4,05 megawatts a–un dels primers parcs de Catalunya- i Avançsa és propietària d’un 25,33% de les seves accions. En el mateix acord, el Govern ha autoritzat l’operació per incrementar la participació de la Generalitat fins aldel capital de la companyia ebrenca.Per la seva banda, Societat Eòlica l’Enderrocada és l’empresa propietària delde 29,85 megawatts de potència i ubicat a l’Argentera, Colldejou (Baix Camp), Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella (Priorat). En aquest cas, Avançsa és titular d’un(Pebesa) | Potència: 4,05 MW | Participació l'Energètica: 32,33%| Potència: 29,85 MW | Participació l'Energètica: 9,65%D'aquesta manera, prossegueix el procés d’d’origen renovable que són titularitat de la Generalitat. Es tracta d'accions ja previstes per al seu primer any de vida on compta amb un pressupost de 25 milions d'euros

