Albiol coincideix amb la direcció de Junts en un vol cap a Brussel·les: «He pensat que era en un xàrter del partit»

Al vol de Barcelona a Brussel·les per aconseguir fons europeus per #Badalona. Per un moment he pensat que m'havia equivocat d'avió i havia embarcat en un xàrter de @JuntsXCat amb tota la direcció i militants que van a acompanyar a @KRLS 😱😱🤣🤣 pic.twitter.com/Dh6hyaS1Y6 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) July 4, 2023

L'té una cita important dimecres a Luxemburg. Eldictarà dues sentències sobre ladels eurodiputats i elque l'Eurocambra va concedir all'any 2021 per poder tramitar les euroordres contra. Per això, l'alcalde de Badalona, el popular, ha compartit aquest dimarts vol cap a Brussel·les amb la direcció i diversos militants de, que van a donar suport als seus companys de partit.", ha fet broma el batlle badaloní en una piulada a Twitter. En el seu cas, volava per aconseguir fons europeus per Badalona, però s'ha trobat amb un avió carregat de personalitats i càrrecs polítics. No ha transcendit, però, si han creuat alguna paraula.La sentència del TGUE, que es preveu cap a dos quarts de deu i es pot recórrer al(TJUE), la darrera instància de la justícia europea, és especialment rellevant pel moment en què s'emetrà, el dia abans de l'inici de la campanya de les eleccions espanyoles del 23-J. Els exiliats no tenen bones experiències al TGUE, però quan han perdut en primera instància el temps -i els recursos al TJUE- els ha acabat donant la raó. Un exemple d'això és, precisament, sobre la immunitat.

