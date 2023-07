El govern espanyol aprova les ajudes a les 130 persones víctimes de la talidomida

Què és la talidomida?

El Consell de Ministres del govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el decret que regula totesque pateixen les conseqüències de la talidomida. Les víctimes han estat reconegudes després de l'avaluació dels casos per l, portaveu del govern espanyol, ha informat en roda de premsa que aquestes ajudes estaran destinades a persones que compleixin uns requisits molt concrets.Persones que hagin patit malformacions corporals durant el procés de gestació i que siguin compatibles amb les descrites pel medicament en qüestió, la talidomida; que aquesta gestació s'hagi produït a Espanya; i que la persona afectada que vulgui rebre l'ajuda econòmica estigui integrada en elque gestiona elÉs unque varia en funció del grau de discapacitat. Rodríguez ha posat d'exemple les persones que pateixen un 33% de discapacitat: rebran 396.000 euros de compensació. Els afectats, des de l'entrada en vigor del decret, tenen tres mesos per accedir a les ajudes.La talidomida va ser un medicament comercialitzat a partir dels anys 50 i prescrit a dones gestants per evitar nàusees i vòmits durant l'embaràs., centenars de dones el van prendre i van provocar greus malformacions als nadons quan encara estaven sent gestats.Molts van quedar en l'oblit o sense notificar.Fins ara, només, d'acord amb una disposició dels pressupostos generals de l'Estat del 2009.d'aquest medicament. "Aquest intent de reparar les víctimes, però, es va enfrontar a seriosos problemes per determinar la relació d'afectats per la talidomida" , assenyalen des de Drets Socials.

