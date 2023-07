Ves amb compte si reps aquest missatge: és una estafa sobre les meses electorals del 23-J

‼️ NO PIQUES ‼️



Si recibes un mensaje como el de la imagen, ten claro que no te lo envía @interiorgob



🟦Se trata de un intento de #phishing: NO HAGAS CLIC



🟩El Ministerio no comunica si te ha tocado estar en una mesa. La notificación llega por correo certificado pic.twitter.com/rT7tMZEj4E — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 3, 2023

Com saber si m'ha tocat formar part d'una mesa electoral?

Ser menor de 70 anys. En el cas de tenir entre 65 i 70 anys es pot presentar al·legació.

Saber llegir i escriure.

Tenir el graduat o equivalent, o superior, en el cas de ser elegit president de mesa.

fraudulents són un mal de cap constant per als cossos de seguretat. Des delsenvien advertències o alertes als ciutadans perquè estiguin atents a possibles enganys que podrien perjudicar les seves dades, i encara pitjor, les seves butxaques. Ara, una estafa al voltant de les meses electorals dels comicis del 23 de juliol preocupa el cos policial de l'Estat.ha enviat una alerta sobre un engany relacionat amb les meses. Apunten que diverses persones han rebut un missatge estrany, que sembla que l'hagin enviat des del departament del govern espanyol, en el que se'ls demana que entrin en un enllaç i així poder comprovar les dades personals. És una tècnica, de manual, de phishing. La intenció dels lladres és aconseguir les dades de l'usuari i així suplantar la identitat de la persona que ha accedit a l'enllaç., de telefonia o les seves personals, per a ús fraudulent.asseguren des de la piulada que han fet des d'Interior al seu compte de Twitter. "Si t'ha tocat arriba per correu certificat", assenyalen.Ho pots saber de diverses maneres.unes quantes setmanes abans de les eleccions. La notificació per carta es rebrà en aquest període per certificar que has estat escollit per a alguna de les meses electorals.Fins i tot, pot ser que un agent de la policia municipal te l'entregui en mà a la porta de casa. Només has de saber que has de complir aquests requisits per ser president, vocal o substitut.

​

