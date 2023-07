Desocupen un local al barri del Carmel de Barcelona

Desactivem per ordre judicial un local ocupat per multireincidents al barri del Carmel de BCN. Hi havia un home i una dona que acumulen una cinquantena d’antecedents. La dona queda detinguda per un requeriment de detenció per robatoris amb força. Retornem el local a la propietat pic.twitter.com/xdHLY5sciX — Mossos (@mossos) July 4, 2023

Els Mhan desmantellat unal barri del Carmel de Barcelona. Els agents tenien una ordre judicial i han intervingut la finca aquest matí on han detingut un home i una dona que, plegats, acumulaven més de 50 antecedents. En concret, eren 33 i 19 antecedents, respectivament. Un cop desallotjat, s'ha retornat el local a la propietat.Segons la policia, el local, situat al, havia esdevingut unque generavaa la zona. Arran d'aquesta ocupació, els agents van iniciar un dispositiu dde paisà, sobretot enL'objectiu era detenirels possibles delinqüents que sobretot perpetraven robatoris amb força tant a establiments com en interiors de vehicles del barri. Segons la policia, els malfactors aprofitaven que el local estava ocupat per refugiar-s'hi.

​

