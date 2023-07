Què s'ha de fer si perds o et roben el mòbil?

Bloquejar la targeta SIM i la línia telefònica

Fer un canvi de contrasenyes

En cas de pèrdua o robatori del mòbil, el primer que s'ha de fer ésper demanar que. A part, també és crucial, per evitar que es puguin fer trucades o navegacions des del dispositiu, segons ha explicat, agent dels Mossos d'Esquadra, al portal324.A més a més, es pot aprofitar aquest procés per sol·licitar un, ja que serà necessari tant si es recupera el mòbil com si n'ha de comprar un de nou. És important saber que cal demanar-lo amb temps, atès que en certs casos es podria trigar dies a tenir-lo.

Una vegada bloquejada la SIM i la línia, cal modificar totes les contrasenyes que es facin servir per al mòbil i per a les aplicacions, com ara les xarxes socials, el correu electrònic, el núvol, les botigues en línia i, sobretot, llocs on es tinguin desades dades bancàries i la targeta electrònica. Avui dia és molt còmode pagar amb el mòbil, però també és més perillós si ets víctima d'un robatori o una pèrdua.

Denunciar-ho

Esborrar els continguts del mòbil a distància

Què cal fer per ser previsors?

Ibarz apunta que, abans de res, és important disposar de: "El simple gest de tenir un PIN o un accés per empremta, reconeixement facial o ocular ajuda molt en cas que te'l robin o, simplement, te'l deixis a la taula del despatx", explica l'agent dels Mossos. De vegades s'evita perquè pot ser carregós haver de fer el procés de doble autentificació, però és clau per ser previsors.Per denunciar el robatori o la desaparició d'un mòbil és imprescindible tenir a mà el. Molta gent no sap que existeix aquest codi, però és important tenir-lo apuntat en algun lloc, perquè vindria a ser com el DNI o la matrícula del dispositiu. Gràcies a l'IMEI, hi pot haver la possibilitat de recuperar l'aparell si la policia el localitza.Si un es troba en la situació de no tenir apuntat l'IMEI enlloc ni d'haver guardat la capsa del telèfon, on també apareix, hi ha l'opció deal teclat del dispositiu.El mòbil pot acabar en mans d'una persona totalment desconeguda. Per tant, s'ha de ser conscient que tots els continguts que es tinguin al dispositiu poden acabar a internet i, fins i tot, es poden arribar a vendre. Per això, els mateixos sistemes operatius del mòbil et donen l'opció de poder, un pas fonamental si un es troba en una situació com aquesta.Amb tot, no hem d'oblidar que els dispositius d'avui dia també ofereixen un sistema de. Tot i això, si s'ha estat víctima de robatori, cal anar amb compte i no arriscar-se a anar fins a la ubicació que detecti el sistema. Si s'ha posat una denúncia, cal deixar-ho en mans de la policia.El més important és, però això sí,. I el mateix amb les contrasenyes, les dades bancàries i les informacions personals. Per comoditat, normalment són coses que es desen a les notes del dispositiu, però per seguretat val mésPer això, sempre s'ha de tenir un, una, uno l'. A part, també és recomanable no tenir les mateixesper per a tot iCom que per seguretat també s'hauran d'esborrar els continguts dels dispositius, és fonamental anar fentde les fotos, els documents i els arxius. De vegades, fins i tot es pot protegir l'accés a aquest material amb contrasenyes. La mateixa funció de localització del telèfon permet esborrar-ne tots els continguts, a part de trobar-lo i bloquejar-lo. Així doncs, és imprescindible tenir sempre activada aquesta funció.A més de, també és important guardar-ne, ja que serà útil per a la denúncia. Aquesta dada permetrà determinar si s'ha estat víctima d'un, que és quan és de menys de 400 euros, o d'un, quan és superior als 400 euros.

