Foment reclama «pactes transversals» per a l'endemà del 23‑J

Una ampliació "imprescindible"

és una de les primeres mesures reclamades per la patronal al nou govern que sorgeixi de les eleccions espanyoles del 23-J. L'impost de patrimoni es considera, ja que no està vigent en cap altre país de la UE. Foment del Treball ha presentat aquest dimarts les seves propostes. Ho ha fet en un acte amb el president de l'organització,el director d'Estudis i Economia, Salvador Guillermo, i Montse Surroca, responsable de relacions amb les Corts de la patronal. Però Sánchez Llibre ha repetit durant l'acte la necessitat dedesprés del 23-J. Un horitzó el dels pactes transversals que ha admès, implícitament, que no són fàcils enmig d'unaLa patronal ha aplegat, però resumides en unes 25, la primera de les quals insisteix en la, que segons la patronal s'ha de combatre millorant l'eficiència de la despesa pública i no incrementant la pressió fiscal. Foment reclama que es continuïn engegant els programes de suport a la transformació digital. Els empresaris demanen polítiques de suport a l'increment de la mida mitjana de l'empresa.Segons la patronal, si l'empresa espanyola tingués lade la mitjana europea (4,8 treballadors a Espanya, 6 a la UE, 12 a Alemanya), podrien crear-se fins a 1,3 milions de llocs de treball. Foment del Treball demana també ladel pagament de la prestació des del quart al quinzè dia de la baixa laboral. Salvador Guillermo ha recordat que aquesta part de la baixa l'assumia l'estat, però que davant una situació de fort dèficit públic es va passar l'obligació a l'empresari.Sobre possibles escenaris que surtin de les urnes, Sánchez Llibre no s'ha volgut posicionar i ha assenyalat que les seves propostes sónPer Foment, la formació o formacions que siguin guanyadores "necessitaran grans pactes d'Estat per garantir la concòrdia, la societat del benestar i un creixement sostenible". Sí que ha recordat que des de la recuperació de la democràcia, "sempre ha governat la força més votada". Però ha matisat que "estem en un règim parlamentari".En el bloc de les infraestructures, es considera "imprescindible"tot millorant la connexió dels aeroports de Barcelona, Girona i Reus amb tren d'alta velocitat. Foment reclama la, la connexió ferroviària i viària dels ports de Barcelona i Tarragona, així com el desenvolupament del, amb la dotació pressupostària adequada.La patronal demana també que l'increment del finançament delno es faci a través d'augmentar els impostos al treball. Foment manté que augmentar les cotitzacions perjudica les empreses, que en el cas de l'estat espanyol ja paguen més en cotitzacions socials en comparació a la resta de la UE.

