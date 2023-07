El Barça reforça la defensa amb Iñigo Martínez a cost zero

Ningú:

Absolutament ningú:

Iñigo Martinez: 👐👅



Un nou culer arriba a Barcelona 🔥 pic.twitter.com/7c5v82fVvC — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 5, 2023

Elva per feina en aquest mercat de fitxatges d'estiu i, malgrat les dificultats econòmiques, ha pogut anunciar la seva segona incorporació. El club ha oficialitzat aquest dimecres l'arribada d'a cost zero. El central basc aterra a Barcelona després d'acabar el seu contracte amb l'Així doncs, als 32 anys i després de diverses temporades en què ha sonat per arribar al Barça, Martínez completarà una defensa del Barça que avui dia és una de les millors d'Europa. Xavi Hernández guanya un reforç més per l'ampli ventall de centrals que té amb, si és que no es produeix alguna sortida.Format a les categories inferiors de la, Martínez va jugar amb el primer equip dels bascos des del 2011 al 2017. El gener del 2018, l'Athletic Club va pagar una clàusula de 32 milions d'euros per emportar-se el jugador, en un traspàs envoltat de polèmic per la rivalitat entre els dos equips d'. Després de sis temporades abandona elamb una Supercopa d'Espanya el 2021 com a únic trofeu guanyat.

​

