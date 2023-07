Ja hi ha data per a l'estrena de la sèrie del crim de la Guàrdia Urbana de Netflix

És una de les sèries més esperades de tot el 2023., quan va anunciar que adaptaria una ficció sobre, va revolucionar l'audiència de les plataformes. Després de presentar certs detalls, imatges i altres informacions sobre el rodatge, la companyia per fi anuncia la data d'estrena d'. Arribarà a la plataforma el 8 de setembre.La història de la ficció,, explicarà els fets que es van iniciar el maig del 2017, quan els Mossos d'Esquadra van investigar l'aparició de les restes òssies d'un cos humà en el maleter d'un vehicle en una pista forestal que dona accés al pantà de Foix, al terme municipal de, a la comarca de l'Alt Penedès.El cos localitzat a l'interior d'un cotxe calcinat era el d'un guàrdia urbà de Barcelona. Jorge Torregrossa i Laura Mañá són els directors del projecte produït per. La sèrie és protagonitzada per Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez. Encara no hi ha cap tràiler, però es podran veure les primeres imatges del rodatge aquest mateix estiu.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola