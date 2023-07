Incendi aparatós al Raval de Barcelona: el foc s'escola pel balcó i deixa quatre ferits

Quatre veïns intoxicats pel fum

Hem extingit un incendi en una planta baixa del c. Fenals, a la #TrinitatNova. Preventivament, hem apuntalat el pis afectat.



Dues persones han estat ateses per inhalació de fum i una d'elles ha estat traslladada pel @semgencat a un hospital.



Col·laboren @GUBBarcelona i @mossos. pic.twitter.com/0aNzrYbl9j — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) July 3, 2023

Un espectacular incendi a prop de l'antic monestir deva deixar parats els veïns dels, que van veure com les flames sortien, literalment, per la finestra de l'habitatge incendiat i dibuixaven una columna de fum al cel. L'incendi es va produir ahir al migdia al tercer pis de l'edifici número 11 del carrer de l'Abat Safont, segons ha avançat BTV que també ha tingut accés a les imatges.La bel·ligerància del foc va acabar amb quatre veïns atesos per inhalació de fum, que van ser donats d'alta al mateix lloc dels fets. Fins al sinistre s'hi van desplaçar vuit dotacions dels bombers de Barcelona. L'incendi va poder extingir-se sense més complicacions i els bombers han certificat que l'edifici no té danys estructurals.A banda de l'incendi al Raval de Barcelona, dilluns els bombers també van treballar en un altre foc, en aquest cas situat a Trinitat Nova. Un cop apagat, els agents van apuntalar el pis de manera preventiva. Es tracta d'una planta baixa situada al carrer Fenals. Dues persones van haver de ser ateses per inhalació de fum, una de les quals va haver de ser hospitalitzada pels serveis d'emergències.

