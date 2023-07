Sánchez reivindica la «convivència» a Catalunya gràcies als indults: «Ja no és una preocupació»

Defensa del "només sí és sí"

A diferència del que ha passat durant tota la legislatura, el president del govern espanyol,, està ara fent ruta per múltiples mitjans de comunicació que en els últims anys s'han mostrat molt crítics amb la gestió del socialista, tant en matèries de pactes amb Bildu i ERC, com especialment amb els indults als presos polítics. Després d'haver passat per El Hormiguero de Pablo Motos i haver acceptat invitacions com la del pòdcast La Pija y La Quinqui , aquest dimarts la visita ha estat a El Programa de Ana Rosa. Des d'allà, el president del govern espanyol ha tret pit de la seva gestió, i també de la convivència que assegura que es respira ara a Catalunya."Elsvan servir per construir convivència. Avui Catalunya no és un dels principals problemes dels espanyols", ha esgrimit. De fet, Sánchez ha posat d'exemple d'aquesta convivència i normalització el fet que ellideri els resultats de les eleccions, tant les catalanes del 14-F, com les municipals del 28-M: "La primera força a Catalunya és". També ha rebatut les opinions d'Ana Rosa, quan aquesta li ha dit que va mentir en la posició sobre els indults: "Els líders independentistes han passat 4 anys a presó, i vaig fer unper construir convivència".Però el secretari general del PSOE no ha parlat només de Catalunya. De fet, ha estat una part molt petita d'una entrevista que més aviat s'ha convertit en un cara a cara entre la presentadora i el president. Sánchez ha carregat contra les "" de mitjans que contribueixen a fer grossa la idea del sanchisme, i ha assegurat que existeix una "absoluta desproporció" entre l'opinió i els fets."Durant els últims quatre anys hem sentit en aquestes tertúlies conservadores dir que he mentit i que soc un" i s'han llançat "insídies contra mi i la meva família". "Han dit de mi que soc un obsés del poder, del Falcon, un colpista i un filoetarra", ha denunciat abans de reivindicar la "revolució del respecte".En l'entrevista Sánchez també ha defensat una de les lleis més polèmiques de la legislatura, liderada per la ministra Irene Montero: la llei del només sí és sí. El president del govern espanyol ha reivindicat que és "bona", perquè protegeix les dones i reconeix una atenció especialitzada a les víctimes d'agressions sexuals. Ara bé, també ha assenyalat que ell mateix va "assumir la responsabilitat en primera persona" després de l'enrenou aixecat per la reducció de penes i sortides de la presó. Així, ha reconegut que va ser un "error" i ha reivindicat, en referència a la reforma , que va posar damunt la taula una "".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola