Una veïna de Montcada i Reixac deixa morir de gana dos gossos i cinc gats a casa seva

deixa morir de gana els seus dos gossos i cinc gats. Segons expliquen des de la policia municipal, ella mateixa els hauria deixat sols a casa des de feia mesos. L'alerta ja la va donar el passat 27 de febrer l'exparella de la dona, que havia adoptat els dos gossos i els gatsque havia marxat del pis i els animals podien continuar a l'interior.Després de contactar amb la dona perquè els obrís l’habitatge,hi van accedir van trobar el pis totalment a les fosques i amb excrements per tot arreu. Durant la inspecció, es van trobar els dos gossos morts en avançat estat de descomposició i les restes de tres gats que haurien servit d’aliment als gossos.De la resta d’animals no en quedava ni rastre.la propietària dels animals ni ningú altre que es fes càrrec dels animals i que a mesura que passaven les setmanes, de l’habitatge en sortia una forta olor de descomposició.a la dona per un suposat delicte de maltractament animal amb l’agreujant de mort.

