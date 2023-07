Gairebé deu quilòmetres de cua a l'AP-7 per un accident a Sant Cugat del Vallès

Cues quilomètriques en una de les artèries de trànsit més importants de Catalunya. Aquest dimarts al matí s'han produït cues de gairebé deu quilòmetres entre, en sentit nord, per un accident. Segons ha explicat elen un comunicat, un xoc entre dos camions de gran envergadura i un vehicle ha obligat a tallar la circulació. Ara ja està oberta, però el trànsit es va recuperant a poc a poc.De rebot,també ha quedat afectada per aquest accident i ha patit retencions. Per ara, el servei que monitoritza el trànsit a Catalunya no ha informat de cap altra incidència més, a part de les cues i retencions habituals de certes carreteres o vies de l'àrea metropolitana. Podeu seguir aquí l'estat general del trànsit

