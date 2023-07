10 propostes per aquest estiu al Pirineu i les Terres de Lleida

1. Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l'únic parc nacional de Catalunya

L'estany de Sant Maurici és un dels espais més visitats del parc nacional. Foto: Laia Díaz / Ara Lleida

2. Parcs naturals de l'Alt Pirineu i el Cadí-Moixeró

La Pica d'Estats, el sostre de Catalunya, forma part del Parc Natural de l'Alt Pirineu Foto: Sergi Reboredo / Ara Lleida

3. Mont-rebei, Mu i altres espais naturals

Senderisme al congost de Mont-rebei. Foto: Oriol Clavera / Ara Lleida

4. El romànic de la Vall de Boí i la Seu Vella de Lleida

La Seu Vella de Lleida. Foto: Oriol Clavera / Ara Lleida

5. Patrimoni prehistòric, iber i medieval

Els Vilars d'Arbeca, fortalesa ibera. Foto: Javier Martín / Ara Lleida

6. Els millors cels de Catalunya

El Parc Astronòmic Montsec. Foto: Oriol Clavera / Ara Lleida

7. Trens, fauna i ecomuseus

El Tren dels Llacs. Foto: Oriol Clavera / Ara Lleida

8. Aventura a l'aigua: ràfting, piragüisme i barrancs

Ràfting a la Noguera Pallaresa. Foto: Oriol Clavera / Ara Lleida

9. Senderisme, muntanyisme i BTT

BTT a la serra d'Almenara. Foto: Roc Llimargas / Ara Lleida

10. Gastronomia, productes km 0 i vins

Vinyes de la DO Costers del Segre a les Garrigues Foto: Iolande Sebé / Ara Lleida

L'és temps de descobrir, de desconnectar i d'activitats que trenquin amb la rutina. Un territori ideal per fer-ho són les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida , un referent absolut per aOfereix un ventall inacabable dede parcs i espais naturals, patrimoni, astronomia, aventura i gastronomia per a tots els gustos. També és un referent de. Des del 2021 la demarcació ostenta la certificació Biosphere Destination, que avala aquesta la ferma aposta per combinar aquesta activitat econòmica amb la preservació d'un patrimoni natural i cultural privilegiat. La llista de possibilitats és quasi infinita –pots consultar el web AraLleida.cat -, però per facilitar-vos la feina hem seleccionatper fer bo el lema: “Apropa't a Lleida. Viu el moment” . Som-hi?Elés un dels grans referents de l'extens patrimoni natural del Pirineu. L'únic parc nacional del país ocupa una superfície dede paisatges meravellosos repartits entre les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran.Recórrer senders i rutes, descobrir boscos de pi negre o d'avets, admirar alguns dels quasi 200 llacs naturals o visitar algun dels nou refugis de muntanya que hi ha dispersos dins dels límits del parc, esdevé una experiència única que tothom hauria de viure almenys un cop a la vida.L'oferta natural de la demarcació inclou altres propostes imprescindibles com el, el més extens de Catalunya amb una superfície de prop dei que, entre altres, té dins del seu territori el cim més alt de Catalunya, la Pica d'Estats (3.143 metres). El parc esdevé una reserva del patrimoni natural pirinenc tant en l’àmbit paisatgístic com de fauna amb la presència d'espècies emblemàtiques com el gall fer, el trencalòs o l'os bru.Però els espais naturals no s'acaben amb aquí. També destaca el, el segon parc més gran de Catalunya repartit en la part lleidatana entre l'Alt Urgell i la Cerdanya, així com el Berguedà, o molts altres racons arreu del Pirineu i Prepirineu de la demarcació com la Vall Fosca, la Vall de Lord o la Ribera Salada.No només el Pirineu oculta paratges amb un encant especial. Seria injust no destacar, en aquest sentit, altres propostes que s'estenen arreu de la demarcació com la serra del Montsec que amaga tresors com elo el, a Camarasa.També més al sud, a les comarques de la plana, on s’hi pot trobar indrets magnífics on val la pena perdre's una estona com són l', l'Aiguabarreig del Segre-Cinca, els secans dels Plans de la Unilla, la timoneda d'Alfés o les banquetes dels Canals d'Urgell, per esmentar només alguns dels espais naturals de Ponent.Les comarques del Pirineu i de les Terres de Lleida també són un referent en patrimoni cultural. Història i cultura conflueixen arreu del territori i es concreten en diferents formats que donen lloc a experiències lúdiques, però al mateix temps educatives, que tenen com a objectiu acostar el viatger a diferents èpoques de la nostra història.En aquest cas són visites obligades el conjunt monumental d', declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco per la seva singularitat, i la, que corona la capital del Segrià amb la seva majestuositat i que es complementa amb la Suda, l'antic Castell del Rei, d'origen andalusí, o la catedral de la Seu d’Urgell, l’única a Catalunya que és íntegrament romànica.Però també a les comarques de Lleida ens podem transportar a la prehistòria des delo descobrir vestigis de l'art rupestre a la, a les Garrigues, amb pintures ancestrals que també gaudeixen del reconeixement de la Unesco. La, a Arbeca, ens permet acostar-nos a la forma de viure dels ibers i els castells de frontera, com el de Mur al Pallars Jussà o el de Concabella, a la Segarra, ens endinsen en els temps en què cristians i sarraïns es disputaven aquest territor.El castell templer de Gardeny a Lleida, el call jueu de Tàrrega, la Ruta del Cister, l'Espai dels Canals d'Urgell de Mollerussa o el Museu Hidroelèctric de la Torre de Capdella són alguns dels altres espais que ens evoquen moments clau de la història, la cultura i, fins i tot, de l'economia d'aquestes comarques.Patrimoni natural, cultural i també astronòmic. El, ubicat a Àger, apropa els visitants a l'astronomia i permet percebre la immensitat de l'univers alhora que en convida a mirar cap al futur que s'obre a partir de la investigació científica en matèria aeroespacial.Situat en ple Montsec, aquest espai disposa del que és considerat com un dels millors cels del món per fer observació astronòmica i gaudir de la llum de les estrelles, reconegut mundialment gràcies al. És, sens dubte, una visita perfecta per a tots els amants de la ciència i de l'astronomia. També el Parc Nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici té el segell Starlight.Tot aquest patrimoni es complementa amb una xarxa d'equipaments, museus i centres d'interpretació repartits arreu de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida. Els viatges deldes de Lleida fins a la Pobla de Segur, amb el tren històric i amb les magnífiques vistes panoràmiques que ofereix el recorregut, en són un exemple. També les visites a l', a Bossòst, per conèixer de prop la fauna salvatge, o la possibilitat de buscar or en família que ofereix el, són opcions destacades.Ela Odèn, al Solsonès; les propostes temàtiques de, a les Garrigues; elde Lleida ciutat; el, a Gerri de la Sal, o l', són algunes altres propostes que completen l'oferta de turisme familiar de la demarcació.Les comarques de Lleida i del Pirineu són un referent internacional en, un sector té a la demarcació 270 empreses especialitzades que ofereixen més de 50 activitats d'aventura i esport. Elcontinua essent el més popular dels esports d'aventura i la punta de llança de l'oferta a les comarques del Pirineu lleidatà, amb la Noguera Ribagorçana, la Noguera Pallaresa, la Garona i el Segre com a centre de l'activitat.També hi ha altres disciplines, com ara el(canoa i caiac), l'hidrospeed, l'hidrotrineu, el descens de barrancs, l'hidrobob i el trekking aquàtic, per esmentar les més populars. I per als que busquin remullar-se enl'embassament de Rialb, el Ràfting Parc de la Seu d'Urgell, el Parc de la Roca del Call de Ponts, les dues grans basses de Gimenells, els embassaments de Sant Ponç, Sant Antoni i la Torrassa són llocs ideals per a la pràctica de disciplines com el piragüisme, activitats subaquàtiques, caiac, esquí aquàtic, vela, pàdel-surf, windsurf i ultratub.Un altre dels plats forts que ofereixen el Pirineu i les Terres de Lleida són els esports i activitats a terra ferma. Eli elper paratges excepcionals i centenars de rutes marcades arreu del territori, amb diferents nivells d'exigència física, són un dels principals atractius per visitar la demarcació per a aquells amants de l'activitat a l'aire lliure i l’excursionisme.Per la seva banda, els aficionats a la muntanya tenen la possibilitat de pujar acom la Pica d'Estats, el més alt de Catalunya; el Sotllo, al Pallars Sobirà; el Montardo, a la Val d'Aran, o el Besiberri i el Comaloforno, a l'Alta Ribagorça, entre molts altres repartits per la geografia pirinenca i que en ple estiu es poden visitar sense necessitat de dur equipament especial, ja que les altes temperatures estivals ajuden a fondre la major part de la neu. Excursions a cavall o en quad o les, bicicleta de carretera o gravel són altres propostes que complementen el catàleg d'activitats idònies per fer aquests mesos de calor.També els amants de l', les vies ferrades o l'escalada tenen zones ideals per practicar aquestes aficions. Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, Vilanova de Meià, Oliana o el congost de Terradets són alguns dels punts on més es concentren els aficionats a aquestes disciplines. Finalment, per a aquells a qui els agraden les altures i volar, els municipis d'Àger, a la Noguera, i Organyà, a l'Alt Urgell, s'han convertit en els principals pols dels esports d'aire a la demarcació amb elcom a producte estrella, però també s'hi poden practicar altres disciplines com el salt base, els ultralleugers, vols amb globus aerostàtic o vols sense motor.Els anomenats foodies o turistes gastronòmics, interessats a gaudir de lai dels productes locals de qualitat, tenen també en les comarques de Lleida una destinació magnífica que pot aportar als seus paladars la màgia que estan buscant. Productes de proximitat i de màxima qualitat, una llarga tradició de cuina de xup-xup que es barreja també amb tocs d'innovació als fogons, el maridatge amb bons vins i un servei sempre proper són la garantia que la vivència gastronòmica serà excel·lent.De fet, el Pirineu i les Terres de Lleida tenen una gran tradició a seri de gran qualitat. Des de l'oli de les Garrigues a la vedella del Pirineu, els torrons d'Agramunt, la pera de Lleida, el formatge i la mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya i altres propostes que enriqueixen l'oferta gastronòmica de la demarcació, marcada pels productes de la terra i per receptes que han viatjat en el temps a través de les generacions. Els cargols, la coca de recapte, la cassola de tros, el trinxat o la girella són només alguns exemples de plats i productes típics que el visitant podrà trobar a la demarcació. A més, ladins de la seva Ruta del Vi de Lleida ofereix la possibilitat de visitar els cellers repartits per les comarques lleidatanes, on es poden tastar i comprar vins elaborats per productors locals amb un segell que certifica la seva qualitat.