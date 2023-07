Sentència inèdita a Espanya: condemnen una periodista a dos anys de presó per revelar informacions d'un sumari

. L'Audiència de Huelva ha imposat una resolució judicial en la qual condemna a dos anys de presó una periodista del mitjàper haver publicat informacions del sumari del cas de l'assassinat de la professora. Els fets van succeir el 2018. És la primera vegada que es condemna una periodista per publicar informació judicial, moviment que ha mobilitzat totes les associacions de premsa andaluses per mostrar el seu rebuig., els tribunals?que en el cas de Luelmovulnerant la intimitat de la víctima. Per això mateix, condemnen la reportera amb la inhabilitació de la seva professió, una multa de 3.200 euros i pagar una indemnització de 30.000 euros més als pares de la víctima. Tot això per un delicte de revelació de secrets.Endel mateix mitjà. L'Audiència de Huelva l'ha absolt de tots els carrers. Eltambé ha declarat el diari com a responsable civil subsidiari. Les associacions de premsa assenyalen la decisió del tribunal pel seu criteri a l'hora de sentenciar.Consideraven sis informacions si eren rellevants o no per a l'opinió pública.ja que un periodista podria afrontar condemnes de presó encara que les seves informacions siguin veraces.

​

