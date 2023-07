Catalunya torna a registrar la xifra més baixa d'aturats des del 2008

Bones dades d'ocupació a Catalunya. El país registra la xifra més alta d'ocupació de la història amb 3,74 milions de treballadors després d'un mes juny rècord d'afiliació, amb 26.548 feines (0,71%) més que al maig. La primera meitat de l'any ha acabat amb el cinquè increment mensual consecutiu i el segon rècord històric de la sèrie seguit.hi ha 105.558 feines més (+2,9%). L'atur també ha encadenat la cinquena caiguda mensual amb una reducció de 6.359 persones en relació al maig (-1,89%). Així doncs, el total d'aturats queda en 329.744, la millor xifra registrada en un mes de juny des del 2008, quan hi havia 311.422 desocupats. El total d'aturats s'ha reduït 8.337 en els últims dotze mesos (-2,47%).El món del treball acostuma a tenir un bon comportament al juny,. L'afiliació sempre ha crescut en aquest mes des que hi ha registres. En aquest mes, s'ha anotat el segon rècord consecutiu de la sèrie històrica amb 3.742.781 empleats que cotitzen a Catalunya.així ho ha fet en les últimes tres dècades, amb l'excepció dels anys 2007, 2008 i 2020, marcats per fortes crisis.s'ha deixat sentir en tots els sectors d'activitat. En el sector serveis, constaven a les llistes 237.157, xifra que representa un descens de 5.106 desocupats. En el sector de la indústria hi havia 36.534 persones registrades (-630), a la construcció, 25.543 (-247),i en l'agricultura 5.436 (-162).

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola