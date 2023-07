Les tempestes i ruixats provoquen destrosses a les comarques de Girona

A la Bisbal, l'ajuntament del municipi ha informat que hi ha hagut un ruixat "breu i intens" amb calamarsa que ha comportat, sobretot, problemes d'aiguats. No hi ha hagut afectacions greus ni materials ni personals, peròtambé de diversos equipaments municipals.i s'ha hagut de tallar el passeig Muriel Casals, a l'altura de la Biblioteca Lluïsa Duran. A més hi ha hagut petits despreniments i han caigut dos arbres.

