Notícies més destacades del 3 de juliol de 2023

21:46 El govern espanyol preveu aprovar aquest dimarts la fi de la mascareta a centres sanitaris i farmàcies



El Consell de Ministres preveu aprovar aquest dimarts la fi de la mascareta a centres sanitaris, residències i farmàcies, els únics àmbits on encara es manté com a obligatòria, segons han confirmat a l'ACN fonts del Ministeri de Sanitat. Un cop rebi el vistiplau de l'equip ministerial de Pedro Sánchez, la norma entrarà en vigor quan sigui publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), probablement l'endemà dimecres o dijous. Des d'aquell moment, la mesura de protecció més popular de la pandèmia de la covid passarà de ser obligatòria a ser recomanada.

17:50 El 20% de les sol·licituds d'accés a informació pública no obtenen resposta, segons una estimació del Síndic de Greuges



De les 16.112 peticions rebudes l'any 2021, 3.100 van quedar sense resposta, cosa que "genera preocupació" a la institució. Mentre que a les grans institucions el seguiment de les sol·licituds és "gairebé total", a les locals és més limitat. L'informe recull també altres dades com ara l'increment de peticions respecte el 2020, d'un 63,2%.

17:20 Von der Leyen confia en l'"esperit europeu" d'Espanya i n'espera una presidència efectiva independentment del 23-J



La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha confiat en "l'esperit europeu" d'Espanya i ha esperat que el govern i les institucions de l'estat espanyol assoliran una presidència "efectiva" del Consell de la Unió Europea independentment del resultat del 23-J. En roda de premsa després de la trobada bilateral entre el col·legi de comissaris de la CE i el govern de Pedro Sánchez a Madrid, ambdós mandataris han tret pes al fet que menys d'un mes després d'assumir la presidència de la UE, Espanya celebri eleccions generals anticipades. Sánchez ha assegurat que els comicis s'emmarquen en "l'absoluta normalitat" i ha recordat que no és el primer cop que hi ha eleccions generals en un país en plena presidència rotatòria de la UE.

17:01 Feijóo iniciarà la campanya del 23-J a Castelldefels



El president del PP i candidat del 23-J, Alberto Núñez Feijóo, iniciarà la campanya electoral amb una enganxada de cartells a Castelldefels, sent aquesta la tercera visita a Catalunya en els últims deu dies. De fet, ho farà en un municipi al qual ja va assistir durant la precampanya del 28-M, quan va celebrar un míting al costat de l'alcaldable del seu partit Manu Reyes. A Castelldefels, el PP va aconseguir recuperar l'alcaldia aquest mes de maig i es va quedar a un regidor de la majoria absoluta. Abans de visitar Castelldefels, Feijóo serà el matí de dijous a Os Peares, la seva aldea natal. Informa Carme Rocamora.

15:31 Felipe González planteja que PSOE i PP facilitin la formació de govern a la llista més votada el 23-J



Felipe González ha apostat perquè governi la llista més votada en les eleccions del 23 de juliol. L'expresident espanyol creu que és l'opció que permetria superar els "bloquejos polítics" i ha instat PSOE i PP a facilitar aquest escenari després dels comicis. Així ho explicitat en un article titulat "Poseu-vos d'acord", publicat en un monogràfic sobre pactes a Nova Revista de la Universitat de la Rioja per Internet (UNIR). A la publicació, González defensa els pactes "de centralitat" perquè considera que enforteixen la democràcia i el destí d'Espanya. Segons la seva opinió, quan aquests acords desapareixen es polaritza el debat polític, i es perd força i credibilitat tant internament com internacionalment.



15:25 Multen l’Ajuntament de Badalona amb 18.000 euros per instal·lar sense permís unes lletres gegants al passeig Marítim



El Ministeri per a la Transició Ecològica ha multat l’Ajuntament de Badalona amb 18.000 euros per no haver demanat permís per instal·lar al passeig Marítim unes lletres gegants amb el nom del municipi. Segons ha anunciat aquest dilluns el consistori, la zona és de domini públic marítimo-terrestre, de manera que és el Ministeri qui ha d’autoritzar la instal·lació d’elements. A part d’imposar la sanció, l’estat espanyol dona deu dies a l’Ajuntament per retirar les lletres. L’alcalde Xavier García Albiol retreu a l’anterior executiu, liderat per Ruben Guijarro, les “presses electorals” per posar el rètol gegant “amb decisions irregulars” abans de l’inici de la campanya de les eleccions municipals. El govern preveu retirar les lletres ben aviat.

13:36 El PSC planteja una campanya "intensa" el 23-J per triar "entre una Espanya que avança o una que retrocedeix"



El PSC preveu que la campanya per a les eleccions del 23-J serà "intensa", amb més de 30 actes arreu de Catalunya, per triar "entre una Espanya que avança o una que retrocedeix". Els socialistes obriran la campanya dijous al vespre, en un acte a l'auditori AXA de Barcelona, amb la cap de llista i presidenta del Congrés, Meritxell Batet, i el número 2 i 3 de la candidatura, els ministres Miquel Iceta i Raquel Sánchez. La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha advertit que el president del Govern, Pere Aragonès, "menteix" si diu que el PSOE "és el mateix que el PP". En una entrevista a La Vanguardia, el cap de la Generalitat va alertar del risc d'un pacte PP-Vox, però també d'un acord PP-PSOE.

11:05 Feijóo assegura que en els primers 100 dies del seu govern tipificarà el delicte de referèndum il·legal i reformarà la malversació



El candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha detallat quines seran les mesures més rellevants que prendrà el seu govern en els 100 primers dies de mandat si s'imposa a les eleccions i accedeix a la Moncloa. Entre les prioritats del líder popular hi ha la titpificació del delicte de referèndum il·legal, la reforma del delicte de malversació -revisat en l'última actualització del codi penal- i la derogació de la llei de memòria democràtica. En una entrevista a Telecinco, Feijóo també s'ha compromès a reduir l'IRPF a les rendes de menys de 40.000 euros anuals.

10:58 Zapatero veu "impensable" que el PSOE doni el seus vots al PP per no dependre de Vox



L'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero veu "impensable" que el PSOE doni els vots al PP perquè, si els populars guanyen les eleccions, no hagin de dependre de Vox. "No veig aquest escenari sota cap concepte. El PSOE ho va fer una vegada amb Rajoy per no repetir unes terceres eleccions i ens va costar una trencadissa interna", ha dit en una entrevista a TV3. Ha recordat que, en aquell moment, Pedro Sánchez va protagonitzar la posició contrària a facilitar la investidura de Rajoy. I ha assenyalat que el PP mai va reconèixer ni ha correspost el gest dels socialistes. Pel que fa al "problema" a Catalunya, l'expresident espanyol creu que l'origen és la sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre l'Estatut.

10:57 Feijóo carrega contra Sánchez: "L'objectiu del PSOE és governar perdent i jo em comprometo a no governar si perdo"



El candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el cap de files del PSOE, Pedro Sánchez, després d'assegurar que els populars s'imposaran en les eleccions del 23 de juliol. "L'objectiu del PSOE és governar perdent i jo em comprometo a no governar si perdo", ha afirmat el líder de la formació conservadora en una entrevista a Telecinco. "El PP guanyarà les eleccions. El dubte és per quanta diferència", ha afegit. Sobre els pactes del seu partit amb la ultradreta a comunitats autònomes i ajuntaments, Feijóo ha dit que els socialistes persegueixen activar la "por": "Si el PSOE tingués algun interès que Vox no fos al govern, faria el que nosaltres hem fet a Barcelona o Vitòria".

10:55 Dimiteix la directora general de presons de la Generalitat per motius personals



La directora general d'Afers Penitenciaris, Paula Montero, ha presentat la seva dimissió del càrrec per motius personals i de salut, i serà substituïda per Josep Maria Montero Gómez, que previsiblement serà nomenat aquest dimarts pel Consell Executiu del Govern, segons ha avançat la Cadena SER i han confirmat a l'ACN fonts del Departament. Paula Montero, psicòloga, va ser nomenada l'octubre passat i anteriorment va ser subdirectora general de Programes de Rehabilitació i Sanitat entre el 2007 i el 2015 i, entre l’octubre de 2019 i l’agost de 2021, subdirectora general de Centres i Gestió Penitenciària. En la darrera etapa s’ha encarregat de coordinar el Projecte d’igualtat de gènere i prevenció de violències masclistes a l’execució penal.

10:16 En marxa el càsting d'OT 2023 a Barcelona



En marxa el càsting d'OT 2023 a Barcelona. Milers de persones esperen l'oportunitat d'entrar a l'acadèmia, que enguany es trasllada a Amazon Prime. Noemí Galera torna a liderar la selecció de concursants i afirma que estan nerviosos "com el primer dia. Ja hi ha joves que són acceptats per la pròxima fase.

10:10 La Ràpita aixeca les barreres del Trabucador



Marxa enrere en la regulació de l'accés a la platja del Trabucador, un dels espais naturals de més valor i més massificats del delta de l'Ebre. El nou govern municipal de la Ràpita ha anunciat que l'aparcament, amb unes 400 places, serà gratuït. Tanmateix, es manté la prohibició de pernoctar i es limita l'accés istme endins.

08:52 L'escriptora ucraïnesa Victoria Amelina mor per les ferides patides per un bombardeig rus a Kramatorsk



L'escriptora ucraïnesa Victoria Amelina ha mort aquest cap de setmana arran de les ferides patides en un bombardeig rus a la ciutat de Kramatorsk, situada a la província de Donetsk. Amelina es trobava en estat crític, per una lesió al cap, després d'un atac amb míssils executat per l'exèrcit rus dimarts passat. Amb la seva mort, confirmada per l'ONG PEN Ucraïna, s'han notificat un total de 13 defuncions provocades pel bombardeig, mentre que almenys 65 persones van resultar ferides pels impactes dels míssils.