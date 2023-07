Nou tiroteig indiscriminat als Estats Units: almenys quatre morts i dos menors ferits

Almenys quatre persones han mort i dues més han resultat ferides aquest dilluns a la nit en un tiroteig a, a Pennsilvània, als Estats Units.van rebre diversesal voltant de dos quarts de nou de la nit del vespre (hora local) de dilluns. Explicaven que, en ple carrer, hi havia un tiroteig amb diverses persones ferides, inclosos menors d'edat.un home d'uns 40 anys.Les dues persones ferides són dos menors d'edat, de dos i tretze anys. Encara no s'ha facilitat l'edat de les quatre persones que han mort en aquest tiroteig.una armilla balística i un escàner policial. També tenia diversos carregadors de municions.A més, un segon sospitós també es troba sota custòdia. Des del cos policial han informat que no troben cap relació entre l'atacant i les víctimes., s'ha mostrat "horroritzat" per les notícies i ha traslladat les seves condolences als éssers estimats de les víctimes, segons ha publicat en el seu perfil oficial de la xarxa social Twitter.

​

