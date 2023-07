El govern espanyol aprovarà aquest dimarts la fi de la mascareta a centres sanitaris i farmàcies

L'obligatorietat de portardesapareixerà definitivament a l'Estat aquest dimarts. El Consell de Ministres preveu aprovar la seva fi de la mascareta a, els únics àmbits on encara es manté com a obligatòria, segons han confirmat fonts del Ministeri de Sanitat. Un cop rebi el vistiplau de l'equip ministerial de Pedro Sánchez, la norma n'establirà una, i no un imperatiu.La llei entrarà en vigor quan sigui publicada al, probablement dimecres o dijous. Des d'aquell moment, la mesura de protecció més popular de la pandèmia de la Covid passarà de ser obligatòria a ser recomanada. La demora entre el vistiplau deli la decisió que a priori es prendrà demà ha generat, entre d'altres, les queixes del Govern, que el 27 de juny lamentava que es "maregés" la gent amb aquest tema.

