Mario Vargas Llosa, hospitalitzat per Covid-19

L'escriptores trobades del dissabte 1 de juliol, després d'haver-li diagnosticat la, segons ha confirmat la seva família, que assegura a més que el Premi Nobel de Literatura està "sent tractat per professionals excel·lents"."Arran de l'interès dels mitjans per l'estat de salut del nostre pare, fem públic que està hospitalitzat des de dissabte després d'haver-li diagnosticat la Covid-19. L'estan tractant excel·lents professionals i està acompanyat per la seva família. Preguem als mitjans de comunicació respectar en aquests moments la seva privadesa i la nostra", ha assenyalat el seu fillen un comunicat a les xarxes socials.Vargas Llosa ja va estar ingressat anteriorment per aquesta mateixa malaltia, en concret l', quan va passar diversos dies en una clínica a Madrid després de presentar "" pel positiu en coronavirus. En qualsevol cas, aleshores l'evolució va ser favorable.

Altres notícies que et poden interessar

​

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor

hola