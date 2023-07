Mor un motorista de 60 anys al Nus de la Trinitat de Barcelona

Nova tragèdia a l'asfalt de Barcelona. Un motorista de 60 anys ha mort aquest dilluns a la tarda en un accident de trànsit en el districte barceloní de Nou Barris. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions de la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana, que s'han fet càrrec de la investigació del sinistre.



Concretament, el sinistre ha tingut lloc cap a les 16:30 hores, al quilòmetre 15,2 de la ronda de Dalt en sentit Llobregat, i a banda de la motocicleta que duia la víctima també hi ha hagut implicat un automòbil. L'accident ha provocat llargues retencions durant tota la tarda per entrar a la ciutat.

Fins al lloc dels fets també s'han desplaçat efectius del, que no han pogut fer-hi res per salvar la vida de la víctima. L'Ajuntament, al seu torn, ha recordat que aquesta és la tretzena víctima mortal per accident de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any.

​

