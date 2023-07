El temps d'aquest dimarts: la pluja dona un cop sobre la taula amb 17 comarques en alerta

La primavera vol recuperar el temps perdut

Després d'un cap de setmana en què lano ha passat de l'amenaça, aquest dimarts arribaran els ruixats de manera generalitzada a Catalunya, amb fins ade perill moderat per la intensitat de les precipitacions. Només al terç sud i al litoral central i sud s'estalviaran el paraigua, tot i que es podrà gaudir arreu de laLa primavera d'enguany ha batut rècords de calor i de manca de precipitacions, però el mes de juny ja va venir per capgirar la situació . De moment, l'inici del juliol ha estat suau, però a partir d'aquest dimarts podria pitjar l'accelerador pel que fa a la pluja. Durant el matí, s'esperen ruixats i xàfecs dispersos acompanyats de tempesta a la meitat nord, mentre que a la tarda s'intensificarà la situació, amb 17 comarques marcades de color groc.Són l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, el Solsonès, el Berguedà, Osona, la Selva, el Pla de l'Estany, el Gironès, l'Alt i el Baix Empordà, l'Anoia, el Bages, el Moianès, el Vallès Oriental i l'Occidental. A excepció de, on s'arribarà als, no se superaran els 28 en cap punt i regnarà l'

