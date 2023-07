Torna el futur Rei dels Pirates: l'SX3 recupera «One Piece» després d'una dècada

Naruto, en català però no per l'SX3

Eni la resta de tripulants del barret de palla tornen a parlar en català. El canal infantilha decidit recuperar One Piece, un delsmés populars, amb l'estrena, aquest dilluns 3 de juliol, dels primers episodis. Han estat gairebédes que lava emetre el darrer episodi d'aquest anime en català que aquest estiu recuperarà les dues primeres sagues i tindrà continuïtat a partir de la tardor. La tornada de la sèrie a la graella de l'emissora catalana era una de les reivindicacions històriques dels fans de l'anime en català, que amb la desaparació delvan quedar orfes de continguts en català.La sèrie es podrà veure tant encom en antena per la: d'una banda, la primera saga de l'anime (East Blue) estarà disponible durant tot el mes dea la web de l'SX3 i s'emetran. A, s'estrenarà la segona tongada de 72 capítols (Banda Baroque) i es retiraran els primers capítols de la plataforma digital. A partir d'aquí, està previst que a laes mantingui la remissió de més capítols, estrenats durant l'etapa del 3XL.One Piece és una creació d’, basada en un manga del mateix nom, que introdueix els espectadors en el fantàstic. El protagonista és el jove, conegut com “” per l’estranya capacitat que té d’estirar les extremitats, que viu mil aventures per trobar el desitjat tresor de Gold Roger, el. En aquestes aventures, el Luffy no està sol, té l’ajuda dels membres de la tripulació del seu vaixell, que també són força peculiars i estan disposats a lluitar contra els més malvats i a navegar pels oceans més perillosos per aconseguir el preuat botí.TV3 va doblar. El, per sobre del castellà, el coreà o el rus. Durant l'absència a la graella de la CCMA els cinemes han estrenat lesen català, inclosa la darrera estrena, One Piece Film: Red l'any passat. Des de la tardor passada l'SX3 ha recuperat l, un dels productes insígnia de la televisió en català que des dels anys vuitanta va crear un fenomen de masses al voltant de la cultura nipona. A més de One Piece, l'SX3 ha recuperat animes com Inuyasha o Sakura, la caçadora de cartes.El dilluns 3 de juliol serà recordat com un dia gros pels aficionats de l'anime en català. A més del retorn de One Piece també s'han estrenat els primers episodis de, fins ara inèdits en català. En aquest cas, però, no estaran disponibles per l'SX3: l'encarregat d'emetre-ho és la plataformauna nova plataforma especialitzada en anime.

