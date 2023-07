El PSOE denuncia Desokupa per la «lona de l'odi» penjada a Madrid

Elha denunciat davant lala "" penjada al centre deper, la conflictiva empresa anti-desnonaments. La pancarta, que també ha estat denunciada per la via penal, consisteix principalment en una fotografia de Pedro Sánchez acompanyada del lema "".El partit ha apel·lat a unade la resta de formacions polítiquesi ha manifestat que "". Davant del que qualifiquen de "", els socialistes esperenA la part de la cantonada de la lona, Desokupa s'enrecorda també d'altres líders polítics com. Així mateix, l'empresa hi reivindica haver "" i fa servir elper dir als dirigents esmentats "".

