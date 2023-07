Mor apunyalada una dona en una botiga de roba del centre Madrid

Unaha mort aquest dilluns després de sera l'interior de la botiga de roba de barri a la plaça de Tirso de Molina, al centre de, on treballava. Els fets han passat cap a les 13:30 hores tal com han informat fonts d'Emergències Madrid.Un avís ha alertat el 091 de la presència d'una dona amba l'abdomen al local i, quan els efectius policials hi han arribat, la víctima estava en parada cardiorespiratòria i sagnava de manera abundant. Els agents han iniciat les maniobres de ressuscitació cardiopulmonar avançada fins a l'arribada de l'indicatiu sanitari que, finalment, només han pogut certificar la defunció.La dona presentava diverses ferides per arma blanca, però en una primera inspecció, els efectius policialsemprada a l'apunyalament. Agents del Grup VI d'Homicidis de las'han fet càrrec de la investigació per intentar determinar les circumstàncies en què s'ha produït l'atac, segons fonts de la Prefectura Superior de Policia de Madrid.

