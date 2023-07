Prigojin assegura que Wagner aconseguirà «noves victòries al front»

, líder del Grup Wagner, ha assegurat aquest dilluns en un missatge d'agraïment que "" en un futur pròxim. El mandatari, que s'ha pronunciat públicament per primer cop des que es troba a l'exili a Bielorússia, ha demanatper "".El missatge s'ha difós a través d'un canal de Telegram afí al grup, segons ha recollit el portal de notícies Meduza. En aquest, Prigojinni tampoc ha revelat la seva ubicació exacta.Hores després de la retirada de les tropes del Grup Wagner, el líder del grup paramilitar va assegurar que la seva intenció no era fer caure el règim, si bé és cert que va acusar públicament l'oligarquia russa d'. Tant el Kremlin com el president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, van confirmar haver arribat a un acord amb el líder del grup per a la seva retirada i el seu exili a Bielorússia.

