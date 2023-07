Tots els detalls de la Diada més incerta: punt de trobada, recorregut i lema

Quin és l'objectiu de la Diada?

Quin horari tindrà?

On es farà?

Columna "Llibertat" pels drets civils i les llibertats: El punt d'inici és la Ciutat de la Justícia i farà camí cap a Barcelona pel lateral de la Gran Via fins a desembocar a plaça Espanya. La tria de la localització pretén mostrar el rebuig al poder de la justícia espanyola a Catalunya.

Columna "Llengua" per la llengua i la cultura:​ Amb sortida a l'Escola Proa, al mig del barri de la Bordeta de Barcelona, començarà al carrer de Gavà, seguirà pel Passatge de Solsona i anirà fins al carrer del Moianès. Des d'allà, pujarà la carretera de Sants i farà un darrer gir a la dreta, per entrar fins a la plaça Espanya. S'ha triat l'Escola Proa per simbolitzar la lluita en preservar i promoure la llengua i la cultura catalanes. Fundada el 1966, era de les poques escoles en català i es va posicionar com a alternativa a l'ensenyament oficial del franquisme.

Columna "País", per una major qualitat de vida: S’iniciarà a la plaça dels Països Catalans i comptarà amb la capçalera principal. Tot seguit s’encaminarà cap al carrer de Tarragona i el recorrerà fins a arribar a la plaça Espanya. Segons l'ANC, aquesta localització s’ha triat per la presència de l’Estació de Sants, un símbol de les infraestructures infrafinançades per part de l'estat espanyol. El seu lema serà: "Per una major qualitat de vida".

Columna "Sobirania", per la independència econòmica: Començarà el seu recorregut a la plaça Letamendi, seguirà pel carrer Aragó, baixarà per Aribau fins a la Gran Via de les Corts Catalanes i d’allà es mourà fins a la plaça Espanya. El punt d'inici serà davant l'Agència Tributària Espanyola, per denunciar l'espoli fiscal, segons l'organització. El lema de la columna serà: "Per la independència econòmica".

El recorregut de la Diada 2023 estarà dividit en quatre columnes que confluiran a la plaça Espanya

Quin és el lema?

La samarreta de la Diada d'aquest 2023 ha optat pel blau i daurat com a colors, una clara referència a la Unió Europea

Ja hi ha punt de trobada, recorregut i lema per la Diada del 2023. L'ha presentat els primersde la manifestació de l'que vol recuperar el simbolisme de l'i retornar el protagonisme a lesper rellançar l'independentisme. Lade l'any passat va estar marcada pel trencament amb els partits polítics i per l'amenaça d'una llista cívica que els superés. Això va obrir una fractura entre l'independentisme:va anar a la marxa mentre ERC ni els dirigents republicans amb càrrec a la Generalitat hi van assistir Enguany, el desenvolupament de la llista cívica i elIndependentista marquen l'agenda de l'ANC de cara a la. L'organització vol recosir laentre les entitats civils, té en marxa una consulta interna per determinar si demanen l'abstenció o el vot nul a les eleccions del pròximcom a part del nou full de ruta presentat el juny passat a Girona . Tot plegat després d'un inici d'any convuls, marcat per la sortida dede l'ANC i la dimissió de tretze secretaris nacionals El full de ruta de l'ANC detalla que l'entitat vol recuperar la mobilització als carrers del moviment independentista. L'any passat, la Diada va aplegarsegons la Guàrdia Urbana isegons l'ANC, lluny dels prop dede manifestants que es van combregar elper fer la, un dels punts àlgids dela les portes del 9-N. A més, l'entitat vol que la concentració serveixi per recosir les costures amb la resta de la societat civil, després ques'hagi desmarcat dels darrers moviments polítics de l'Assemblea, com la consigna de no votar a les eleccions generals.De moment no hi ha horari oficial, però està previst que la manifestació sigui en l'habitual horari de tarda, per coincidir amb la commemoració del 1714 a les 17:14 hores. A més, aquest 2023 l'Onze de Setembre cau eni, per tant, s'incorporarà en un pont de tres dies.La manifestació de la Diada es farà a Barcelona, aquest cop amb quatre punts de sortida que convergiran a, que l'ANC vol rebatejar com a. Cada punt de sortida formarà part d'una columna, amb un valor de la república catalana associat.Els organitzadors han volgut aprofitar la presidència rotatòria del Consell d'Europa per part de l'estat espanyol per tornar a fer una campanya per reivindicar Catalunya com a nou Estat d'Europa. El lema escollit és "Via Fora": una expressió catalana medieval que, segons l'ANC, reclama que els ciutadans surtin als carrers per defensar els seus drets i llibertats. La samarreta s'ha dissenyat també amb Europa a la mirada. Amb el blau i el daurat com a colors -els mateixos que els de la bandera de la Unió Europea- volen que l'11-S torni a ser un altaveu per fer arribar els anhels de sobirania a la comunitat internacional.

