La CUP apel·la al votant dels comuns després del veto de Yolanda Díaz al referèndum

Lluitaran pel tercer diputat a Girona

Laha fet una crida al votant sobiranista dels comuns perquè els doni suport a lesdel 23 de juliol després que Yolanda Díaz s'hagi oposat a un referèndum a Catalunya i del centralisme que ha exhibit Sumar, que en les darreres setmanes s'ha definit com un projecte "estatal". "Això és un pas enrere important per a aquest espai polític", ha lamentat el cap de llista dels anticapitalistes al Congrés,. En concret, Botran ha demanat el vot de l'entorn dels comuns o bé aquells votants sobiranistes que hagin donat suport a la candidatura en altres eleccions perquè facin confiança a la CUP, que ha garantit que serà un vot pel feminisme, l'ecologisme, l'antimilitarisme, els drets humans i l'autodeterminació.El partit ha fet una crida a la participació i ha rebutjat la campanya per l'abstenció que promouen alguns sectors de l'independentisme. "Votar pot canviar poques coses, però", ha assenyalat Botran en una roda de premsa aquest dilluns. Amb tot, ha entomat la crítica i el canvi que reclamen sectors del moviment, però ha advertit que l'independentisme no estarà en millors condicions de recuperar l'ofensiva si perd les posicions que té guanyades a les institucions, en aquest cas al Congrés. "Els canvis no estaran més a prop si perden les nostres posicions, més aviat el contrari", ha advertit, i ha assegurat que el partit no "congelarà" l'independentisme davant l'ascens de l'extrema dreta."L'independentisme és la manera de plantar cara a l'extrema dreta", ha remarcat Botran. En aquest sentit, el candidat ha aprofitat per carregar contra, que ha assegurat que són dues organitzacions vinculades, per la lona que ha aparegut a Madrid. "Desokupa no es presenta a les eleccions, però diuen que estaran en el govern", ha recordat, i ha assegurat que mentre els diputats de Vox van amb corbata, els de Desokupa van amb bats de beisbol.Per la CUP, els partits independentistes han de tenir capacitat de fer servir la seva força al Congrés per "exigir un". "Qualsevol govern que vulgui els vots dels independentistes ha d'estar disposat a acceptar un referèndum", ha insistit Botran. Ara com ara, aquesta és la proposta cupaire en relació amb el front democràtic que va plantejar Pere Aragonès, que fa uns dies va instar Junts a tancar un acord programàtic de mínims de cara a les eleccions al 23-J.La campanya de la CUP porta per lema "" i farà referència a tot allò que els anticapitalistes creuen que "oprimeix", com la monarquia, l'Ibex-35, l'espanyolisme, la Conferència Episcopal o les empreses "que trinxen el territori" sense tenir en compte l'emergència climàtica.ha dit que la CUP "planta cara" i que les urnes són una "trinxera imprescindible". Per això ha fet una crida a la participació: "Aquesta trinxera no es pot abandonar".Els cupaires han admès que les eleccions són difícils i que la CUP és imprescindible per defensar al Congrés el referèndum, els drets de les dones i el col·lectiu LGTBI o el territori. "Entrem en un cicle complicat que necessita diputats que a la trinxera del Congrés defensin la nostra gent", ha indicat. Els dos principals actes de campanya seran a Barcelona el dia 14 i a Girona el 21. Els cupaires acaben aperquè volen aconseguir el tercer diputat a la demarcació i per refermar l'èxit obtingut allà a les eleccions municipals.

